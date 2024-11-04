Нові дані про статки та маєтки британської королівської родини

Король та королева Великої Британії, Чарльз та Камілла. Фото: Reuters

У новому розслідуванні, яке провели телеканал Channel 4 Dispatches і видання Sunday Times, з’явилися нові подробиці про фінанси та приватні маєтки британської королівської сім’ї. Найбільше інформації в матеріалі про короля Чарльза III та принца Вільяма (перший в черзі на престол).

Про це повідомляє видання Hello.

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Приватні маєтки короля Чарльза III і принца Вільяма, герцогства Ланкастер і Корнуолл, отримали мільйонні прибутки від контрактів з державними органами та благодійними організаціями. Ці угоди принесуть щонайменше 50 млн фунтів стерлінгів вже найближчим часом (64 млн доларів).

Герцогство Ланкастер — це портфель землі, власності та активів по всій Англії та Уельсі, що перебувають у довірчій власності монарха, включаючи ключові міські забудови, історичні будівлі, високоякісні сільськогосподарські угіддя та райони надзвичайної природної краси, починаючи з ХIV століття.

Герцогство Корнуольське є аналогічним портфелем, оціненим у понад один мільярд фунтів стерлінгів, що забезпечує дохід для спадкоємця престолу. Ці два маєтки звільняються від сплати податку на корпорацію або податку на приріст капіталу.

Ані король, ані принц Уельський за законом не зобов’язані сплачувати прибутковий податок з того, що вони отримують від герцогств, але обоє роблять це добровільно.

Втім розслідування виявило, що приватні житлові будинки, які орендують обидва герцогства, не відповідають мінімальним вимогам енергоефективності. Повідомлялося, що 14% будинків, зданих в оренду герцогством Корнуольським, і 13% герцогством Ланкастерським, мають рейтинг ефективності F або G. І це попри те, що з 2020 року орендодавці забороняють здавати в оренду нерухомість з рейтингом нижче E.

З 2005 року герцогство Корнуольське отримало щонайменше 22 млн фунтів стерлінгів (28 млн доларів) з частки орендної плати за Camelford House. Також воно підписало угоду на 37 млн фунтів стерлінгів (48 млн доларів) щодо оренди в’язниці Дартмур на 25 років міністерству юстиції.

Принц Уельський, Вільям. Фото: Reuters

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