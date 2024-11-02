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Король Чарльз звернувся до монарха Іспанії

2 листопада 2024 17:45
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор
Король Чарльз з дружиною Каміллою звернувся до монарха Іспанії Філіпа
Король Великої Британії Чарльз III. Фото: Reuters
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор

Король Великої Британії Чарльз III з дружиною, королевою Каміллою повернулись до Європи. До цього вони були з офіційними візитами, зокрема, в Австралії та Індії. Вже з Лондону монархи надіслали послання королю Іспанії Філіпу VI.

Відповідна публікація з'явилась в соцмережах представників британської королівської родини. 

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Чарльз III порушив мовчання після повернення до Великої Британії. Він з дружиною відреагували на руйнівні повені в іспанській Валенсії, внаслідок якої загинуло (на момент написання матеріалу) 207 осіб. Пошуки зниклих безвісти тривають й досі.  

"Ваша Величносте, ми з моєю дружиною були дуже розбиті, дізнавшись про руйнування та спустошення після катастрофічної повені на півдні та сході Іспанії. Так багато людей у ​​Сполученому Королівстві мають сильні, особисті зв’язки з Іспанією, і наші нації пов’язує так багато спільного. Ми висловлюємо наші найщиріші та щирі співчуття вам і народу Іспанії у зв’язку з трагічною втратою багатьох життів", — йдеться в заяві. 

Також британські монархи наголосили, що їхні думки, молитви та глибоке співчуття з усіма тими, хто втратив близьких і засоби до існування під час цього жахливої трагедії.

За словами експертів, зміна клімату збільшує ризики екстремальної погоди, який спостерігається в Іспанії.

"Повінь, яку ми спостерігаємо в Іспанії — це лише одна з багатьох екстремальних погодних катастроф, пов’язаних з водою, які сталися по всьому світу цього року. Зміна клімату посилює екстремальну погоду, і ми можемо очікувати, що побачимо ще більше руйнувань та відчаю, свідками яких ми стали цього тижня", — зазначила Клер Налліс, представниця Всесвітньої метеорологічної організації.

Валенсія паводки
Наслідки руйнівних паводків в регіоні Валенсія. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі з'явилося небачене фото Меган Маркл. Також ми розповідали, що принц Вільям вперше публічно згадав про Гаррі на тлі скандалу.

Королева Камілла королівська родина Валенсія Іспанія король Чарльз ІІІ стихійне лихо

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