Король Чарльз з дружиною Каміллою звернувся до монарха Іспанії Філіпа

Король Великої Британії Чарльз III. Фото: Reuters

Король Великої Британії Чарльз III з дружиною, королевою Каміллою повернулись до Європи. До цього вони були з офіційними візитами, зокрема, в Австралії та Індії. Вже з Лондону монархи надіслали послання королю Іспанії Філіпу VI.

Відповідна публікація з'явилась в соцмережах представників британської королівської родини.

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Чарльз III порушив мовчання після повернення до Великої Британії. Він з дружиною відреагували на руйнівні повені в іспанській Валенсії, внаслідок якої загинуло (на момент написання матеріалу) 207 осіб. Пошуки зниклих безвісти тривають й досі.

"Ваша Величносте, ми з моєю дружиною були дуже розбиті, дізнавшись про руйнування та спустошення після катастрофічної повені на півдні та сході Іспанії. Так багато людей у ​​Сполученому Королівстві мають сильні, особисті зв’язки з Іспанією, і наші нації пов’язує так багато спільного. Ми висловлюємо наші найщиріші та щирі співчуття вам і народу Іспанії у зв’язку з трагічною втратою багатьох життів", — йдеться в заяві.

Також британські монархи наголосили, що їхні думки, молитви та глибоке співчуття з усіма тими, хто втратив близьких і засоби до існування під час цього жахливої трагедії.

За словами експертів, зміна клімату збільшує ризики екстремальної погоди, який спостерігається в Іспанії.

"Повінь, яку ми спостерігаємо в Іспанії — це лише одна з багатьох екстремальних погодних катастроф, пов’язаних з водою, які сталися по всьому світу цього року. Зміна клімату посилює екстремальну погоду, і ми можемо очікувати, що побачимо ще більше руйнувань та відчаю, свідками яких ми стали цього тижня", — зазначила Клер Налліс, представниця Всесвітньої метеорологічної організації.

Наслідки руйнівних паводків в регіоні Валенсія. Фото: Reuters

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