Король Чарльз с супругой Камиллой обратился к монарху Испании Филиппу

Король Великобритании Чарльз III. Фото: Reuters

Король Великобритании Чарльз III с женой, королевой Камиллой вернулись в Европу. До этого они были с официальными визитами, в частности в Австралии и Индии. Уже из Лондона монархи направили послание королю Испании Филиппу VI.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях представителей британской королевской семьи.

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Чарльз III нарушил молчание по возвращении в Великобританию. Он с женой отреагировали на разрушительные наводнения в испанской Валенсии, в результате которого погибли (на момент написания материала) 207 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются до сих пор.

"Ваше Величество, мы с моей женой были очень разбиты, узнав о разрушении и опустошении после катастрофического наводнения на юге и востоке Испании. Так много людей в Соединенном Королевстве имеют сильные, личные связи с Испанией, и наши нации связывает так много общего. Мы выражаем наши самые искренние и искренние соболезнования вам и народу Испании в связи с трагической утратой многих жизней", — говорится в заявлении.

Также британские монархи подчеркнули, что их мысли, молитвы и глубокое сочувствие со всеми потерявшими близких и средств к существованию во время этой ужасной трагедии.

По словам экспертов, изменение климата увеличивает риски экстремальной погоды, которая наблюдается в Испании.

"Наводнение, которое мы наблюдаем в Испании, — это лишь одна из многих экстремальных погодных катастроф, связанных с водой, которые произошли по всему миру в этом году. Изменение климата усиливает экстремальную погоду, и мы можем ожидать, что увидим еще больше разрушений и отчаяния, свидетелями которых мы стали на этой неделе", — отметила Клер Наллис, представитель Всемирной метеорологической организации.

Последствия разрушительных наводнений в регионе Валенсия. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что у сети появилось невиданное фото Меган Маркл. Также мы рассказывали, что принц Уильям впервые публично вспомнил о Гарри на фоне скандала.