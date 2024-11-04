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Появились новые детали о финансах короля Чарльза и его семьи

4 ноября 2024 07:00
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
Новые данные о состоянии и поместьях британской королевской семьи
Король и королева Великобритании, Чарльз и Камилла. Фото: Reuters
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

В новом расследовании, которое провели телеканал Channel 4 Dispatches и издание Sunday Times, появились новые подробности о финансах и частных имениях британской королевской семьи. Больше информации в материале о короле Чарльзе III и принце Уильяме (первый в очереди на престол).

Об этом сообщает издание Hello.

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Частные имения короля Чарльза III и принца Уильяма, герцогства Ланкастера и Корнуолла, получили миллионные доходы от контрактов с государственными органами и благотворительными организациями. Эти сделки принесут не менее 50 млн фунтов стерлингов уже в ближайшее время (64 млн долларов).

Герцогство Ланкастер — это портфель земли, собственности и активов по всей Англии и Уэльсе, находящихся в доверительной собственности монарха, включая ключевые городские застройки, исторические здания, высококачественные сельскохозяйственные угодья и районы необычайной природной красоты, начиная с XIV века.

Корнуолльское герцогство является аналогичным портфелем, оцененным в более одного миллиарда фунтов стерлингов, что обеспечивает доход для наследника престола. Оба имения освобождаются от уплаты налога на корпорацию или налога на прирост капитала.

Ни король, ни принц Уэльский по закону не обязаны платить подоходный налог с того, что они получают от герцогств, но оба делают это добровольно.

Впрочем, расследование выявило, что частные жилые дома, которые арендуют оба герцогства, не отвечают минимальным требованиям энергоэффективности. Сообщалось, что 14% домов, сданных в аренду Корнуолльским герцогством, и 13% герцогством Ланкастерским, имеют рейтинг эффективности F или G. И это несмотря на то, что с 2020 года арендодатели запрещают сдавать в аренду недвижимость с рейтингом ниже E.

С 2005 года герцогство Корнуольское получило по меньшей мере 22 млн фунтов стерлингов (28 млн долларов) с доли арендной платы за Camelford House. Также оно подписало соглашение на 37 млн фунтов стерлингов (48 млн долларов) по аренде тюрьмы Дартмур на 25 лет министерству юстиции.

Принц Уильям
Принц Уэльский, Уильям. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что покойная королева Елизавета II появится в голливудском блокбастере. Также мы рассказывали, что американская светская львица Ким Кардашьян надела украшение покойной принцессы Дианы.

недвижимость королевская семья принц Уильям король Чарльз ІІІ финансы

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