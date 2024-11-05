У королевы Камилы обнаружили инфекцию

Королева Великобритании Камилла. Фото: Фото: Reuters

Королева Камила была вынуждена отменить все публичные мероприятия на этой неделе. У жены короля Чарльза ІІІ грудная инфекция.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

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"Ее Величество Королева в настоящее время нездоровится из-за грудной инфекции, из-за чего врачи посоветовали ей короткий период отдыха. С большим сожалением, Ее Величество была вынуждена отказаться от запланированных на эту неделю мероприятий, но она очень надеется, что поправится вовремя и сможет принять участие в поминальных мероприятиях, которые состоятся в эти выходные", — говорится в сообщении.

Отмечается, что королева Камила проходит лечение на дому под наблюдением врачей. Из-за инфекции она пропустит открытие "Поля памяти" этого года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в четверг, во время которого люди высаживают маки в память о погибших в вооруженных силах. На мероприятии королеву подменит Биргитта, герцогиня Глостерская.

Камила также не будет присутствовать на вечернем приеме для олимпийских и паралимпийских спортсменов, организованным ее мужем королем Чарльзом III. Напомним, королевские супруги недавно вернулись домой из тура по Австралии и Самоа.

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