Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Принц Уильям носит подарок дочери-принцессы Шарлотты arrow

Принц Уильям носит подарок дочери-принцессы Шарлотты

7 ноября 2024 07:00
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Новое украшение принца Уильяма
Принц Уэльский Уильям. Фото: Reuters
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Во время четырехдневного королевского визита в Южную Африку на принце Вильяме, который стоит первым в очереди на британский престол, был замечен яркий браслет. Украшение из бисера с надписью "Папа" сделала для него его дочь, 9-летняя принцесса Шарлотта.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Украшение принца Уэльского

Впервые Уильяма сфотографировали с украшением дочери во время молодежной программы премии Earthshot Prize для лидеров климата в Кейптауне. Его яркий браслет выделялся на фоне черного костюма и серой рубашки.

5 ноября во время дискуссии на церемонии награждения премии Earthshot Prize принц Уильям соединил красочный браслет с темно-синим костюмом и белой рубашкой на пуговицах.

Принц Уильям носит браслет от дочери
Украшение принца Уильяма. Фото: Reuters

Яркий браслет принца Уильяма напоминает украшения из бисера, которые были в тренде во время тура Тейлор Свифт Era Tour. Принцесса Шарлотта является большой поклонницей певицы. Чтобы отпраздновать свой 42-й день рождения в июне, принц Уильям взял двоих старших детей на концерт Тейлор Свифт в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон возобновила тренировки после завершения химиотерапии. А также мы сообщали, что королева Камилла отменила все публичные мероприятия из-за болезни.

королевская семья дети украшения принц Уильям дочь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк уточнил, кто из бойцов имеет право на кредитные льготы

06:45 Пушич перенес с Бондаренко на себя вину за гол Шахтеру

06:43 Посол Канады рассказала подробности о возвращении украинцев из РФ

06:40 Цены на чермет — сколько стоит лом в начале ноября

06:30 Кто выдает мобилизационное распоряжение

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:30 В Украине выросли цены на подсолнечник — сколько стоит зерно

06:22 ТЦК на пороге — имеете ли вы право не открывать им дверь квартиры

06:10 Минимальные пенсии в ноябре — какие суммы получат украинцы

06:03 Синоптики радуют — какая погода будет завтра в Одессе

06:01 Банкомат Ощадбанка списал и не выдал средства — как долго ждать

07:01 ПриватБанк уточнил, кто из бойцов имеет право на кредитные льготы

06:45 Пушич перенес с Бондаренко на себя вину за гол Шахтеру

06:43 Посол Канады рассказала подробности о возвращении украинцев из РФ

06:40 Цены на чермет — сколько стоит лом в начале ноября

06:30 Кто выдает мобилизационное распоряжение

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:30 В Украине выросли цены на подсолнечник — сколько стоит зерно

06:22 ТЦК на пороге — имеете ли вы право не открывать им дверь квартиры

06:10 Минимальные пенсии в ноябре — какие суммы получат украинцы

06:03 Синоптики радуют — какая погода будет завтра в Одессе

06:01 Банкомат Ощадбанка списал и не выдал средства — как долго ждать

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы