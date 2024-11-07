Новое украшение принца Уильяма

Принц Уэльский Уильям. Фото: Reuters

Во время четырехдневного королевского визита в Южную Африку на принце Вильяме, который стоит первым в очереди на британский престол, был замечен яркий браслет. Украшение из бисера с надписью "Папа" сделала для него его дочь, 9-летняя принцесса Шарлотта.

Об этом пишет Page Six.

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Украшение принца Уэльского

Впервые Уильяма сфотографировали с украшением дочери во время молодежной программы премии Earthshot Prize для лидеров климата в Кейптауне. Его яркий браслет выделялся на фоне черного костюма и серой рубашки.

5 ноября во время дискуссии на церемонии награждения премии Earthshot Prize принц Уильям соединил красочный браслет с темно-синим костюмом и белой рубашкой на пуговицах.

Украшение принца Уильяма. Фото: Reuters

Яркий браслет принца Уильяма напоминает украшения из бисера, которые были в тренде во время тура Тейлор Свифт Era Tour. Принцесса Шарлотта является большой поклонницей певицы. Чтобы отпраздновать свой 42-й день рождения в июне, принц Уильям взял двоих старших детей на концерт Тейлор Свифт в Лондоне.

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