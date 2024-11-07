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Принц Вільям поїхав у Кейптаун без Кейт і наробив фото з моделями

7 листопада 2024 14:13
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Принц Вільям та моделі в ПАР — селфі, які всі обговорюють
Принц Вільям. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Нещодавно принц Вільям завітав до Південної Африки на церемонію вручення нагород Earthshot Prize Awards, яку він заснував у 2020 році, щоб підтримати інновації для захисту планети. Подія відбулася 6 листопада в Кейптауні, столиці ПАР, і стала важливою подією для екологічної спільноти.

Фотографії з церемонії з'явилися в офіційному Instagram профілі принца Вільяма та його дружини, Кетрін.

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Сама ж принцеса, через стан здоров’я, залишилася вдома, але за словами Вільяма, підтримувала його на відстані. Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що Кетрін почувається добре та, ймовірно, спостерігає за церемонією по телевізору, щоб розділити з ним цю важливу мить.

"Цей рік був для неї непростим, але вона дійсно хоче побачити, як усе пройде сьогодні", — додав принц.

Принц Вільям поїхав у Кейптаун без Кейт і наробив фото з моделями - фото 1
Біллі Портер зробив фото з принцом Вільямом. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales

З ким зробив фото принц Вільям

Серед зіркових гостей, які підтримали Вільяма на Earthshot Prize Awards, були відомий актор Біллі Портер, супермоделі Гайді Клум та Вінні Харлоу. Вінні, скориставшись нагодою, зробила селфі з принцом, зокрема одне з ним особисто та ще кілька групових фото, на яких засвітилась і акторка Ніна Добрев, яка відома по серіалу "Щоденники вампіра".

Принц Вільям поїхав у Кейптаун без Кейт і наробив фото з моделями - фото 2
Зірки оточили Вільяма. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales

Зазначимо, що здоров'я Кетрін, яка завершила курс хіміотерапії, наразі обмежує її можливості для далеких подорожей, через що вона пропустила цей захід і цьогорічну Олімпіаду в Парижі. 

 

Такі кроки принца і принцеси Вельських вкотре підтверджують їхнє бажання залишатися близькими до людей і підтримувати важливі ініціативи.

Раніше ми писали про те, що Бруклін Бекхем здивував зізнанням про принца Вільяма.

Також ми повідомляли, що принц Вільям носить подарунок доньки-принцеси Шарлотти.

 

 

 

 

знаменитості королівська родина Кейт Міддлтон принц Вільям зірки

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