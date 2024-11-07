Принц Уильям и модели в ЮАР – селфи, которые все обсуждают

Принц Уильям. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales

Недавно принц Уильям посетил Южную Африку на церемонию вручения наград Earthshot Prize Awards, которую он основал в 2020 году, чтобы поддержать инновации для защиты планеты. Событие произошло 6 ноября в Кейптауне, столице ЮАР, и стало важным событием для экологического сообщества.

Фотографии с церемонии появились в официальном Instagram профиле принца Уильяма и его супруги, Кэтрин.

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Сама же принцесса, из-за состояния здоровья, осталась дома, но, по словам Уильяма, поддерживала его на расстоянии. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что Кэтрин чувствует себя хорошо и, вероятно, наблюдает за церемонией по телевизору, чтобы разделить с ним этот важный момент.

"Этот год был для нее непростым, но она действительно хочет увидеть, как все пройдет сегодня", — добавил принц.

Билли Портер сделал фото с принцем Уильямом. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales

С кем сделал фото принц Уильям

Среди звездных гостей, поддержавших Уильяма на Earthshot Prize Awards, были известный актер Билли Портер, супермодели Гайди Клум и Винни Харлоу. Винни, воспользовавшись случаем, сделала селфи с принцем, в том числе одно с ним лично и еще несколько групповых фото, на которых засветилась и актриса Нина Добрев, известная по сериалу "Дневники вампира".

Звезды окружили Уильяма. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales

Отметим, что здоровье Кэтрин, завершившей курс химиотерапии, ограничивает ее возможности для дальних путешествий, из-за чего она пропустила это мероприятие и нынешнюю Олимпиаду в Париже.

Такие шаги принца и принцессы Вельских еще раз подтверждают их желание оставаться близкими к людям и поддерживать важные инициативы.

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