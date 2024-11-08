Принц Уильям прокомментировал онкологию Кейт Миддлтон и короля Чарльза

Принц Уэльский Уильям. Фото: Reuters

Наследник британского престола принц Уильям признался, что у него был тяжелый год. Принц Уэльский объяснил, что сложно пережил страшный диагноз супруги Кейт Миддлтон и отца короля Чарльза III.

Об этом пишет Page Six.

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Принц Уильям об испытаниях

Принц Уильям называет 2024 год "самым тяжелым годом в моей жизни" после того, как у его жены Кейт Миддлтон, отца короля Чарльза, диагностировали рак. Принц Уэльский заявил, что он "очень гордится" самыми родными за то, что они справились со страшным диагнозом, о том он очень болезненно пережил эту новость.

Хотя 75-летний король Чарльз и 42-летняя Кейт уже делали заявления о своих проблемах со здоровьем, Уильям впервые высказался на эту тему так откровенно.

На вопрос, как прошел его год, он ответил: "Честно? Он был ужасен. Наверное, это был самый тяжелый год в моей жизни".

Напомним, принцесса Уэльская провела 13 ночей в больнице в январе после операции на животе. В видеообращении в марте она сообщила, что больна раком. В сентябре Кейт сообщила, что окончила курс химиотерапии и наслаждается каждым днем. Королю Чарльзу диагностировали онкологию в феврале 2024 г. после проведения операции из-за увеличения простаты. За время длительного лечения Чарльз получил хорошие результаты и смог вернуться к исполнению своих обязанностей и путешествий.

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