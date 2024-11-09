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Сусідка Кейт Міддлтон показала, як виглядала принцеса у юності

9 листопада 2024 07:00
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Який вигляд мала Кейт Міддлтон у студентські роки — фото
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон.Фото: Reuters
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Сусідка Кейт Міддлтон по кімнаті в коледжі поділилася її рідкісним фото. На фото майбутня принцеса Уельська розважається на молодіжній вечірці.

Фото було опубліковано в Instagram.

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Лора Варшауер поділилася архівним знімком, на якому вона разом з принцесою Уельською на вечірці під час їхнього навчання в Університеті Сент-Ендрюса.

На опублікованому кадрі, студентки посміхаються в камеру, тримаючи в руках солодощі. 

"Надсилаю любов Кейт Міддлтон, майбутній королеві Англії та моїй університетській сусідці по гуртожитку!", — підписала фото Варшауер.

Сусідка Кейт Міддлтон показала, як виглядала принцеса у юності - фото 1
Кейт Міддлтон на студентській вечірці. Фото: Instagram/@laurawarshauer

Лора Варшауер розповіла, що із Кейт Міддлтон у неї пов'язані найпрекрасніші спогади про коледж. Вона згадує, що принцеса Уельська запам'яталась їй найдобрішою, найтурботливішою людиною, яка "надихає світ своїм співчуттям і сміливістю".

Кейт Міддлтон навчалась в Сент-Ендрюсі з 2001 по 2005 рік, і за цей час вона познайомилася і закохалася в принца Вільяма. Після нетривалого розриву у 2007 році, принц Уельський освідчився Кейт у 2010 році.

Наступного року пара одружилася у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон відновила тренування після завершення хімієтерапії. А також ми повідомляли, що королева Камілла скасувала всі публічні заходи через хворобу.

соцмережі королівська родина Кейт Міддлтон студентство фото

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