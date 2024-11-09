Как выглядела Кейт Миддлтон в студенческие годы — фото

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Соседка Кейт Миддлтон по комнате в колледже поделилась ее редким фото. На фото будущая принцесса Уэльска развлекается на молодежной вечеринке.

Фото было опубликовано в Instagram.

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Лора Варшауэр поделилась архивным снимком, на котором она вместе с принцессой Уэльской на вечеринке во время их учебы в Университете Сент-Эндрюса.

На опубликованном кадре студентки улыбаются в камеру, держа в руках сладости.

"Отправляю любовь Кейт Миддлтон, будущей королеве Англии и моей университетской соседке по общежитию!", — подписала фото Варшауэр.

Кейт Миддлтон на студенческой вечеринке. Фото: Instagram/@laurawarshauer

Лора Варшауэр рассказала, что с Кейт Миддлтон у нее связаны самые прекрасные воспоминания о колледже. Она вспоминает, что принцесса Уэльская запомнилась ей самым добрым, самым заботливым человеком, "вдохновляющим мир своим состраданием и смелостью".

Кейт Миддлтон училась в Сент-Эндрюсе с 2001 по 2005 год, и за это время она познакомилась и влюбилась в принца Уильяма. После непродолжительного разрыва в 2007 году, принц Уэльский сделал предложение Кейт в 2010 году.

В следующем году пара сыграла свадьбу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон возобновила тренировки после завершения химиотерапии. А также мы сообщали, что королева Камилла отменила все публичные мероприятия из-за болезни.