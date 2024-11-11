Кейт Міддлтон не стримала емоцій під час вшанування воїнів — фото

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Кейт Міддлтон не стримала емоцій під час Фестивалю пам'яті. Принцеса Уельська вперше вийшла на публіку з королівською родиною після завершення хіміотерапії.

Про це пише People.

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У суботу, 9 листопада, принцеса Уельська приєдналася до принца Вільяма, короля Чарльза, принцеси Анни та інших членів королівської сім'ї на урочистому заході в Королівському Альберт-холі в Лондоні, щоб вшанувати полеглих солдатів Другої світової війни. Кейт, схоже, не стримувала сліз під час молитви за воїнів, що віддали життя.

Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: BBC

Кейт Міддлтон та принц Вільям на Фестивалі пам'яті. Фото: BBC

Поява сім'ї на фестивалі була особливо знаковою після того, як 9 вересня Кейт оголосила, що завершила курс хіміотерапії. Принцеса Уельська в березні повідомила про те, що вона проходить лікування від раку і тривалий час не з'являлась на публіці.

Нагадаємо, сусідка дружини принца Вільяма показала кумедні фото з молодості. Також майбутній монарх зізнався, як переживав важку хворобу Кейт Міддлтон.