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Кейт Миддлтон расплакалась на ежегодном Фестивале памяти

11 ноября 2024 07:00
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Кейт Миддлтон не сдержала эмоций во время чествования воинов.
Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Кейт Миддлтон не сдержала эмоций во время Фестиваля памяти. Принцесса Уэльская впервые вышла на публику с королевской семьей после завершения химиотерапии.

Об этом пишет People.

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В субботу, 9 ноября, принцесса Уэльская присоединилась к принцу Уильяму, королю Чарльзу, принцессе Анны и другим членам королевской семьи на торжественном мероприятии в Королевском Альберт-холле в Лондоне, чтобы почтить павших солдат Второй мировой войны. Кейт, похоже, не сдерживала слез во время молитвы за отдавших жизнь воинов.

Кейт Миддлтон расплакалась
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: BBC
Кейт Миддлтон на Фестивале памяти
Кейт Миддлтон и принц Уильям на Фестивале памяти. Фото: BBC

Появление семьи на фестивале было особенно знаковым после того, как 9 сентября Кейт объявила, что завершила курс химиотерапии. Принцесса Уэльская в марте сообщила о том, что она проходит лечение от рака и долгое время не появлялась на публике.

Напомним, соседка супруги принца Уильяма показала забавные фото из молодости. Также будущий монарх признался, как переживал тяжелую болезнь Кейт Миддлтон.

королевская семья Кейт Миддлтон принц Уильям онкология Великобритания

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