Кейт Миддлтон не сдержала эмоций во время чествования воинов.

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон не сдержала эмоций во время Фестиваля памяти. Принцесса Уэльская впервые вышла на публику с королевской семьей после завершения химиотерапии.

Об этом пишет People.

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В субботу, 9 ноября, принцесса Уэльская присоединилась к принцу Уильяму, королю Чарльзу, принцессе Анны и другим членам королевской семьи на торжественном мероприятии в Королевском Альберт-холле в Лондоне, чтобы почтить павших солдат Второй мировой войны. Кейт, похоже, не сдерживала слез во время молитвы за отдавших жизнь воинов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: BBC

Кейт Миддлтон и принц Уильям на Фестивале памяти. Фото: BBC

Появление семьи на фестивале было особенно знаковым после того, как 9 сентября Кейт объявила, что завершила курс химиотерапии. Принцесса Уэльская в марте сообщила о том, что она проходит лечение от рака и долгое время не появлялась на публике.

Напомним, соседка супруги принца Уильяма показала забавные фото из молодости. Также будущий монарх признался, как переживал тяжелую болезнь Кейт Миддлтон.