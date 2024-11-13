Самая богатая королевская семья мира – чем владеет семья Аль-Нахайян

Семья Аль-Нахайян. Фото: instagram.com/mohamedbinzayed

Богатейшей королевской семьей в мире является правящая династия Объединенных Арабских Эмиратов Аль-Нахайян. Состояние этой семьи превышает ВВП некоторых стран.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, чем владеют потомки шейха.

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Состояние богатейшей королевской семьи мира

Руководит семьей Мухаммед бин Заид Аль-Нахайян — третий президент ОАЭ и эмир Абу-Даби. У Шейха и его жены девять потомков — четыре сына и пять дочерей. Совершеннолетние члены семьи занимают должности как в правительстве, так и в частном секторе страны.

Королевская семья ОАЭ. Фото: instagram.com/mohamedbinzayed

В 2023 году Bloomberg признал семью Аль-Нахайян самыми богатыми в мире. По подсчетам издания, их состояние составляет около 305 миллиардов долларов.

Семья обязана своим богатством нефти, ведь Аль-Нахайян владеют крупнейшими месторождениями "черного золота".

Во владении семьи роскошный президентский дворец Каср аль-Ватан в Абу-Даби, интерьер и экстерьер которого ошеломляют своим величеством и красотой.

Однако это не единственная резиденция семьи шейха. В собственности семьи Аль-Нахайян тоже недвижимость по всему миру. В частности, имение недалеко от Мадрида в Испании. Поговаривают, что 19 лет после его приобретения семья ни разу не приехала туда, а содержанием дома занимаются 15 человек персонала.

В одном только Лондоне семья имеет 140 объектов недвижимости, расположенных в таких районах, как Mayfair, Marylebone, Knightsbridge и Kensington.

Одним из самых дорогих поместий в собственности Аль-Нахайян является Аскот-Плейс. Старинный дом расположен недалеко от Виндзорского дворца и занимает около 400 акров земли.

Оскот-плейс. Фото: скриншот

Элитную недвижимость оставил по наследству покойный президент ОАЭ, отец нынешнего правителя, Халифа бин Заид Аль-Нахайян.

К элитным домам и величественным дворцам стоит добавить большое количество авто и яхт. В частности, самая большая частная яхта в мире Azzam — длиной 180 метров и стоимостью 615 миллионов долларов, которую обслуживают 500 человек.

Также семья является большими поклонниками футбола. С 2013 года Аль-Нахайян владеют холдингом City Football Group, в который входит футбольный клуб "Манчестер Сити".

Королевская семья Аль-Нахайян. Фото: instagram.com/mohamedbinzayed

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