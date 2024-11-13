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Королева Камілла повернулася до королівських обов'язків

13 листопада 2024 11:20
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Королева Камілла повернулася до виконання своїх королівських обов'язків
Королева Камілла. Фото: Reuters
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Королева Великої Британії Камілла повернулася до виконання своїх королівських обов'язків. Дружина короля Чарльза розповіла, що "йде на поправку", після того, як минулого тижня вона перехворіла на грудну інфекцію.

Про це пише Page Six.

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Королева Камілла минулого тижня була змушена скасувати усі публічні заходи. Вона погано себе почувала через грудну інфекцію. Нині стан дружини короля Чарльза значно покращився.

У вівторок, 12 листопада, королева Камілла відвідала прийом Фонду Букерівської премії в Кларенс-хаусі.

"Очевидно, що я почуваюся набагато краще, трохи кашляю", — сказала вона.

В іншому відео Камілла зізналася, що її симптоми від інфекції ще не минули.

"Я йду на поправку. Для таких речей завжди потрібно трохи часу, щоб позбутися. Ти думаєш, що позбулася, а вони просто тримаються ще якийсь час", — додала вона під час заходу.

Раніше ми писали про те, що стала відома причина конфлікту принца Гаррі з королем Чарльзом. А також принц Вільям зізнався, як пережив діагноз Кейт Міддлтон.

Королева Камілла королівська родина інфекції здоров'я хвороба

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