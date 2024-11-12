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Стала відома причина конфлікту принца Гаррі з королем Чарльзом

12 листопада 2024 07:00
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Королівський конфлікт триває — які дії батька розізлили принца Гаррі
Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Відносини між принцом Гаррі, Меган Маркл і королем Чарльзом переживають один з найскладніших періодів з моменту виходу Сассекських з королівської родини. Королівський конфлікт став ще серйознішим після серії гучних зізнань, починаючи з інтерв'ю з Опрою Уінфрі у 2021 році і закінчуючи мемуарами Гаррі "Spare", які вийшли у 2023 році.

Про це повідомляє Mirror.

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Чому у принца Гаррі мало шансів на примирення з родиною

За словами королівських кореспондентів, нинішня ситуація настільки загострилася, що відновити відносини майже неможливо. Відомо, що напередодні смерті королеви Єлизавети II Гаррі хотів, щоб Меган приєдналася до нього в Балморалі, але король Чарльз наполіг на протилежному. В результаті Гаррі довелося летіти до Шотландії окремо, і він приїхав лише пізно ввечері. Ця ситуація образила принца.

Стала відома причина конфлікту принца Гаррі з королем Чарльзом - фото 1
Принц Гаррі з королем Чарльзом III. Фото: скриншот відео

Королівський оглядач Джек Ройстон зазначив, що поточна ситуація є кульмінацією тривалих конфліктів. Кожен крок Гаррі та Меган, навіть якщо не має на меті протистояння, сприймається негативно. Наприклад, коли герцоги Сассекські оголосили про свої нові проєкти, це співпало з випуском відео Кейт Міддлтон відносно її хіміотерапії, що в очах громадськості виглядало як черговий контраст між подружжям та монархією. 

На думку кореспондентки Бронте Кой, навіть такі збіги випадкових подій додають відчуття недружніх намірів. Усе це підкріплює чутки, що Гаррі та його батько остаточно віддалилися один від одного, і спроби примирення поки не дали результатів. 

Раніше ми писали про те, що Бруклін Бекхем здивував зізнанням про принца Вільяма.

Також ми повідомляли, що у мережі з'явилося небачене фото Меган Маркл.

 

знаменитості королівська родина король Чарльз ІІІ зірки принц Гаррі

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