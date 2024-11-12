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Стала известна причина конфликта принца Гарри с королем Чарльзом

12 ноября 2024 07:00
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Королевский конфликт продолжается – какие действия отца разозлили принца Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Отношения между принцем Гарри, Меган Маркл и королем Чарльзом переживают один из самых сложных периодов с момента выхода Сассекских из королевской семьи. Королевский конфликт стал еще более серьезным после серии громких признаний, начиная с интервью с Опрою Уинфри в 2021 году и заканчивая вышедшими в 2023 году мемуарами Гарри "Spare".

Об этом сообщает Mirror.

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Почему у принца Гарри мало шансов на примирение с семьей

По словам королевских корреспондентов, нынешняя ситуация настолько накалилась, что восстановить отношения почти невозможно. Известно, что накануне смерти королевы Елизаветы II, когда Гарри хотел, чтобы Меган присоединилась к нему в Балморале, король Чарльз настоял на обратном. В результате Гарри пришлось лететь в Шотландию отдельно, и он приехал только поздним вечером. Эта ситуация обидела принца.

Стала известна причина конфликта принца Гарри с королем Чарльзом - фото 1
Принц Гарри с королем Чарльзом III. Фото: скриншот видео

Королевский обозреватель Джек Ройстон отметил, что текущая ситуация является кульминацией продолжительных конфликтов. Каждый шаг Гарри и Меган, даже если не преследует цель противостояния, воспринимается негативно. Например, когда герцоги Сассекские объявили о своих новых проектах, это совпало с выпуском видео Кейт Миддлтон по поводу ее химиотерапии, что в глазах общественности выглядело как очередной контраст между супругами и монархией.

По мнению корреспондентки Бронте Кой, даже такие совпадения случайных событий придают ощущение недружелюбных намерений. Все это подкрепляет слухи, что Гарри и его отец окончательно отдалились друг от друга, и попытки примирения пока не принесли результатов.

Ранее мы писали о том, что Бруклин Бекхэм удивил признанием о принце Уильяме.

Также мы сообщали, что у сети появилось невиданное фото Меган Маркл.

знаменитости королевская семья король Чарльз ІІІ звезды принц Гарри

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