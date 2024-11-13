Королева Камилла вернулась к исполнению своих королевских обязанностей

Королева Камилла. Фото: Reuters

Королева Великобритании Камилла вернулась к выполнению своих королевских обязанностей. Жена короля Чарльза рассказала, что "идет на поправку", после того как на прошлой неделе она переболела грудной инфекцией.

Об этом пишет Page Six.

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Королева Камила на прошлой неделе была вынуждена отменить все публичные мероприятия. Она плохо себя чувствовала из-за грудной инфекции. В настоящее время состояние супруги короля Чарльза значительно улучшилось.

Во вторник, 12 ноября, королева Камилла посетила прием Фонда Букеровской премии в Кларенс-хаусе.

"Очевидно, что я чувствую себя гораздо лучше, немного кашляю", — сказала она.

В другом видео Камилла призналась, что ее симптомы от инфекции еще не прошли.

"Я иду на поправку. Для таких вещей всегда нужно немного времени, чтобы избавиться. Ты думаешь, что избавилась, а они просто держатся еще какое-то время", — добавила она во время мероприятия.

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