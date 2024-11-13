Королева Камилла вернулась к исполнению своих королевских обязанностей

Королева Камилла вернулась к королевским обязанностям
Королева Великобритании Камилла вернулась к выполнению своих королевских обязанностей. Жена короля Чарльза рассказала, что "идет на поправку", после того как на прошлой неделе она переболела грудной инфекцией.
Об этом пишет Page Six.
Королева Камилла поправляется после инфекции
Королева Камила на прошлой неделе была вынуждена отменить все публичные мероприятия. Она плохо себя чувствовала из-за грудной инфекции. В настоящее время состояние супруги короля Чарльза значительно улучшилось.
Во вторник, 12 ноября, королева Камилла посетила прием Фонда Букеровской премии в Кларенс-хаусе.
"Очевидно, что я чувствую себя гораздо лучше, немного кашляю", — сказала она.
В другом видео Камилла призналась, что ее симптомы от инфекции еще не прошли.
"Я иду на поправку. Для таких вещей всегда нужно немного времени, чтобы избавиться. Ты думаешь, что избавилась, а они просто держатся еще какое-то время", — добавила она во время мероприятия.
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