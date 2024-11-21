Рейтинг холостяков королевской крови – самые желанные мужчины Европы

Принц Николай Датский. Фото: instagram.com/nikolaitildanmark

Хотя раз в своей жизни каждый слышал невероятные истории любви о прекрасных принцах. Оказывается, и в наше время можно найти холостого наследника королевской крови.

Редакция Новини.LIVE делится рейтингом самых желанных холостяков среди королевских семей Европы.

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Константин Алексиос — принц Греции и Дании.

26-летний крестник принца Уильяма один из самых желанных холостяков Европы. Он член неправящей греческой королевской семьи и наследник престола наследственного короля Греции Павла II.

Принц Константин-Алексиос. Фото: instagram.com/robinhunterblake

Константин-Алексиос родился в Нью-Йорке. В 2004 году вместе с родителями переехал в Лондон, но в 2017 году вернулся в США, где окончил Джорджтаунский университет.

Интересы члена монаршей семьи включают музыку, фотографию и моделинг. В последнем, кстати, принц имеет определенные успехи.

Константин-Алексиос – принц Греции и Дании. Фото: instagram.com/greek_royal

Артур Чатто

Внук принцессы Великобритании Маргарет одна из самых желанных невест страны. 25-летний Артур Чатто не претендует на королевский престол, однако имеет немалое состояние и статус.

Сын леди Сары Чатто – первый член королевской семьи, вступивший в полк. Сейчас Артур несет службу по морской пехоте. Кроме того, холостяк известен как большой поклонник спорта и активного отдыха.

Принц Дании Никола

Красавчик-принц уже успел прославиться не только своими королевскими корнями, но и значительными успехами в моделинге. Старший сын принца Йоахима и его жены Александры, графини Фредериксборг, седьмой в очереди на датский престол, поэтому строит карьеру подальше от политики.

Будущая невеста принца может не беспокоиться о его достатке, ведь Никола может похвастаться высокими заработками и немалым семейным наследием.

Себастьян Люксембургский

До сих пор нет пары и принц Люксембурга, Нассау и Пармы Себастьян. 32-летний наследник аристократии служил в армии Люксембурга, а также получил образование в сфере маркетинга и коммуникаций в университете США.

Себастьян свободно владеет люксембургским, английским, немецким, испанским и французским языками. А также увлекается искусством и спортом.

Фердинанд Габсбург-Лотаринген

Один из наследников самой могущественной династии Европы прославился как успешный автогонщик. Правнук императора Австрии Карла I в свои 27 лет уже стал победителем чемпионата мира по автогонкам на выносливость 2021 года и 24 часов Ле-Мана (2021) в классе LMP2.

Фердинанд является эрцгерцогом Австрии, но не занимается политическим делом. Завидный холостяк любит путешествовать по разным странам мира и может похвастаться немалым капиталом.

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