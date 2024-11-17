Найбагатша дитина в світі - чим володіє принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесі Шарлотті Вельській усього дев'ять років, однак вона вже може похизуватися чималими статками. Донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон вважається найбагатшою дитиною в світі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чим володіє онучка монарха.

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Зараз принцеса Шарлотта займає третє місце в черзі на британський королівський престол, після свого старшого брата Джорджа.

Однак 9-річна спадкоємиця вже встигла випередити свого брата у списку найбагатших дітей в світі.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

За даними платформи Outdoor Toys, статки дівчинки нараховують 3,9 мільярдів стерлінгів (близько 204,5 мільярдів гривень).

У володінні Шарлотти значні багатств, що включають королівський спадок, інвестиції та бізнес-підприємства.

Принцеса Шарлотта Вельська. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

На думку експертів, принцесі допомагає так званий "ефект Кейт Міддлтон". Саме так охрестили вплив принцеси Вельської на модні тенденції в Британії та світі.

Як зараз світ уважно стежить за усім, що носить та обирає Кейт, так згодом усі будуть пильнувати за її єдиною донькою. Вже зовсім скоро Шарлотта подорослішає та буде "диктувати" модні тенденції у суспільстві, що лише збільшить її статки.

Родина принца Вільяма та Кейт Міддлтон. instagram.com/princeandprincessofwales

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