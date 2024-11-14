Принц Вільям обійшов голлівудських акторів у списку найпривабливіших чоловіків

Принц Вільям. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales

Спадкоємець британського трону, принц Вільям, вже вдруге поспіль зайняв перше місце у рейтингу найсексуальніших лисих чоловіків світу. В ході дослідження було проаналізовано пошукові запити в Google, щоб визначити, які знамениті лисі чоловіки викликають найбільший інтерес у користувачів.

Цим дослідженням займалось маркетингове агентство Reboot.

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Принц Вільям незмінний лідер цього рейтингу. Фото: скриншот/Reboot



Виявилося, що за рік понад 16 тисяч разів люди шукали фотографії принца Вільяма "без сорочки". Навіть попри лисину, Вільям залишається одним із найулюбленіших представників королівської родини, якого шанувальники пам'ятають іще зі студентських часів, коли його часто називали "справжнім серцеїдом".

Вільям зміг зберегти свій природний шарм, а його образ привертає увагу не менше, ніж в молодості.

Принц Вільям продовжує зачаровувати. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales

До топ-20 рейтингу увійшли також світові зірки: актор Двейн Джонсон, ексбаскетболіст Шакіл О'Ніл, серфер Келлі Слейтер, актори Террі Крюс, Денні ДеВіто, Семюел Л. Джексон, а ще футболісти Зінедін Зідан та Тьєррі Анрі.

Цікаво, що серед інших найпривабливіших лисих чоловіків у списку є не лише актори та спортсмени, а й представники інших сфер: співак Кріс Дотрі, комік Гові Мандель, хіп-хоп артист LL Cool J, а також легкоатлет Мо Фара.

Цей рейтинг став ще одним підтвердженням, що лисі чоловіки — це не просто модний тренд, а особливий стиль, який завойовує серця мільйонів.

Раніше ми писали про те, що принц Вільям поїхав у Кейптаун без Кейт і наробив фото з моделями.

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