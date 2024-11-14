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Принц Уильям стал лидером рейтинга самых сексуальных мужчин

14 ноября 2024 07:00
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Принц Уильям обошел голливудских актеров в списке самых привлекательных мужчин
Принц Уильям. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Наследник британского трона, принц Уильям, уже второй раз подряд занял первое место в рейтинге самых сексуальных лысых мужчин мира. В ходе исследования были проанализированы поисковые запросы в Google, чтобы определить, какие знаменитые лысые мужчины вызывают наибольший интерес у пользователей.

Этим исследованием занималось маркетинговое агентство Reboot.

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Принц Уильям стал лидером рейтинга самых сексуальных мужчин - фото 1
Принц Уильям неизменный лидер этого рейтинга. Фото: скриншот/Reboot


Оказалось, что за год более 16 тысяч раз люди искали фотографии принца Уильяма "без рубашки". Даже, несмотря на лысину, Уильям остается одним из самых любимых представителей королевской семьи, которого почитатели помнят еще со студенческих времен, когда его часто называли "настоящим сердцеедом".

Уильям смог сохранить свой естественный шарм, а его образ привлекает внимание не меньше, чем в молодости.

Принц Уильям стал лидером рейтинга самых сексуальных мужчин - фото 2
Принц Уильям продолжает очаровывать. Фото: Instagram.com/princeandprincessofwales

В топ-20 рейтинга вошли также мировые звезды: актер Двейн Джонсон, экс-баскетболист Шакил О'Нил, серфер Келли Слэйтер, актеры Терри Крюс, Дэнни ДеВито, Сэмюэл Л. Джексон, а еще футболисты Зинедин Зидан и Тьерри Анри.

Интересно, что среди других привлекательных лысых мужчин в списке есть не только актеры и спортсмены, но и представители других сфер: певец Крис Дотри, комик Гови Мандель, хип-хоп артист LL Cool J, а также легкоатлет Мо Фара.

Этот рейтинг стал еще одним подтверждением, что лысые мужчины — это не просто модный тренд, а особый стиль, завоевывающий сердца миллионов.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям уехал в Кейптаун без Кейт и сделал фото с моделями.

Также мы сообщали, что принц Уильям признался, как пережил диагноз Кейт Миддлтон.

рейтинг знаменитости принц Уильям королевская семья звезды

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