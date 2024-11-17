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Самый богатый ребенок в мире — состояние юной принцессы Шарлотты

17 ноября 2024 01:30
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Самый богатый ребенок в мире – чем владеет принцесса Шарлотта
Принцесса Шарлотта. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Принцессе Шарлотте Уэльской всего девять лет, однако она уже может похвастаться немалым состоянием. Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон считается самым богатым ребенком в мире.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, чем владеет внучка монарха.

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Какое состояние у 9-летней принцессы Шарлотты

Сейчас принцесса Шарлотта занимает третье место в очереди на британский королевский престол после своего старшего брата Джорджа.

Однако 9-летняя наследница уже успела опередить своего брата в списке самых богатых детей в мире.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

По данным платформы Outdoor Toys, состояние девочки насчитывает 3,9 миллиарда стерлингов (около 204,5 миллиарда гривен).

Во владении Шарлотты значительные богатства, включающие королевское наследие, инвестиции и бизнес-предприятия.

Принцесса Шарлотта Уэльская
Принцесса Шарлотта Уэльская. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

По мнению экспертов, принцессе помогает так называемый "эффект Кейт Миддлтон". Именно так окрестили влияние принцессы Вельской на модные тенденции в Великобритании и мире.

Как сейчас мир внимательно следит за всем, что носит и выбирает Кейт, так все будут следить за ее единственной дочерью. Уже совсем скоро Шарлотта повзрослеет и будет "диктовать" модные тенденции в обществе, что увеличит ее состояние.

Семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон. instagram.com/princeandprincessofwales

Раньше мы рассказывали, чем владеет будущая королева Испании, 19-летняя принцесса Леонор.

Также стало известно, какое состояние у самой богатой королевской семьи в мире.

Кейт Миддлтон принц Уильям богатство королевская семья Великобритания

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