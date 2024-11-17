Самый богатый ребенок в мире – чем владеет принцесса Шарлотта

Самый богатый ребенок в мире — состояние юной принцессы Шарлотты
Принцессе Шарлотте Уэльской всего девять лет, однако она уже может похвастаться немалым состоянием. Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон считается самым богатым ребенком в мире.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, чем владеет внучка монарха.
Какое состояние у 9-летней принцессы Шарлотты
Сейчас принцесса Шарлотта занимает третье место в очереди на британский королевский престол после своего старшего брата Джорджа.
Однако 9-летняя наследница уже успела опередить своего брата в списке самых богатых детей в мире.
По данным платформы Outdoor Toys, состояние девочки насчитывает 3,9 миллиарда стерлингов (около 204,5 миллиарда гривен).
Во владении Шарлотты значительные богатства, включающие королевское наследие, инвестиции и бизнес-предприятия.
По мнению экспертов, принцессе помогает так называемый "эффект Кейт Миддлтон". Именно так окрестили влияние принцессы Вельской на модные тенденции в Великобритании и мире.
Как сейчас мир внимательно следит за всем, что носит и выбирает Кейт, так все будут следить за ее единственной дочерью. Уже совсем скоро Шарлотта повзрослеет и будет "диктовать" модные тенденции в обществе, что увеличит ее состояние.
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