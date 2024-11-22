Самый богатый король в мире – кто это и сколько у него денег

Король Таиланда Маха Вачхиралонгкон. Фото: www.royaloffice.th

Король Маха Вачхиралонгкон, также известный как Рама X, признан самым богатым монархом в мире. Состояние правителя Таиланда в 36 раз превышает заработки его коллеги, короля Великобритании Чарльза III.

Чем владеет Рама Х, читайте в материале Новини.LIVE.

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Состояние Рама Х оценивается в потрясающую сумму — от 29 до 43 миллиардов долларов.

По данным Reuters, король Таиланда владеет 6560 гектарами земли, а также около 40 тыс. арендных контрактов по всей стране.

Кроме того, Рама Х владеет 23% активов крупнейшего банка Таиланда Siam Commercial Bank и крупнейшего промышленного конгломерата государства Siam Cement Group.

Если некоторые богачи собирают элитные автомобили, Вачхиралонгкон может похвастаться собственным аэрофлотом, в котором 38 реактивных самолетов и вертолетов.

Богатство короля в основном формируется за счет таиландского Crown Property Bureau — агентства, управляющего его состоянием и имуществом.

Рама Х сошел на тайский престол в декабре 2016 года в возрасте 64 лет после смерти своего отца, короля Пумипона Адульядета (Рамы IX). Он стал старейшим монархом Таиланда, занявшим престол.

Вачхиралонгкон имеет семерых детей от трех разных жен. Однако только трое детей монарха имеют королевские титулы, в том числе сын Рама Х и будущий король, принц Дипангкорн Расмичоти.

Сейчас король Таиланда женат в четвертый раз. Вачхиралонгкон в 66 лет взял в жены 40-летнюю бывшую главу королевской охраны.

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