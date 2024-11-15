Хворий на рак король Чарльз зустрівся зі зірками "Гладіатора 2"

Король Чарльз. Фото: скриншот відео

Король Чарльз III здивував несподіваною появою на світовій прем’єрі фільму "Гладіатор II" у Лондоні після урочистого прийому в Букінгемському палаці. Цей захід був організований на честь сторіччя благодійної організації Film and TV Charity, яка вже сто років підтримує працівників британської кіно- та телевізійної індустрії, допомагаючи їм як у фінансових питаннях, так і в питаннях психічного здоров'я.

Про це пише The Sun.

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Король Великої Британії вирішив відвідати цей захід

What a night! 🎬💫



This evening, The King attended the 72nd Royal Film Performance screening of Gladiator II, in aid of The Film and TV Charity of which he is Patron. pic.twitter.com/yyCMovFqyQ — The Royal Family (@RoyalFamily) November 13, 2024

76-річний Чарльз, який зараз проходить лікування від раку, приїхав на прем'єру в кінотеатр Odeon Luxe на Лестер-сквер у класичному чорному костюмі з краваткою-метеликом. На заході він поспілкувався зі знімальною командою фільму, зокрема з режисером Рідлі Скоттом та акторами Полем Мескалем, Педро Паскалем і Дензелом Вашингтоном.

Педро Паскаль з королем Чарльзом. Фото: скриншот відео

Король мав приїхати на захід разом із королевою Каміллою, проте вона залишилася вдома через інфекцію грудної клітки, яка завадила їй бути присутньою на кількох публічних подіях останнім часом.

Король з іншими акторами фільму "Гладіатор II". Фото: скриншот відео

Відзначимо, що перший "Гладіатор" з Расселом Кроу в головній ролі, знятий у 2000 році, став справжнім хітом, здобувши п'ять "Оскарів" і зібравши понад 465 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Цього разу продовження обіцяє не менш грандіозний успіх, а королівська присутність на прем’єрі ще більше підкреслила важливість цієї події. Світовий показ "Гладіатора II" став уже 72-м фільмом, який підтримує благодійна організація Film and TV Charity.

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