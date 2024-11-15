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Онкохворий король Чарльз побував на прем'єрі "Гладіатор II"

15 листопада 2024 07:00
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Хворий на рак король Чарльз зустрівся зі зірками "Гладіатора 2"
Король Чарльз. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Король Чарльз III здивував несподіваною появою на світовій прем’єрі фільму "Гладіатор II" у Лондоні після урочистого прийому в Букінгемському палаці. Цей захід був організований на честь сторіччя благодійної організації Film and TV Charity, яка вже сто років підтримує працівників британської кіно- та телевізійної індустрії, допомагаючи їм як у фінансових питаннях, так і в питаннях психічного здоров'я.

Про це пише The Sun.

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Цього разу організація разом із Paramount Pictures вирішила порадувати публіку показом довгоочікуваного продовження легендарного фільму.

Король Великої Британії вирішив відвідати цей захід

76-річний Чарльз, який зараз проходить лікування від раку, приїхав на прем'єру в кінотеатр Odeon Luxe на Лестер-сквер у класичному чорному костюмі з краваткою-метеликом. На заході він поспілкувався зі знімальною командою фільму, зокрема з режисером Рідлі Скоттом та акторами Полем Мескалем, Педро Паскалем і Дензелом Вашингтоном.

Онкохворий король Чарльз побував на прем'єрі "Гладіатор II" - фото 1
Педро Паскаль з королем Чарльзом. Фото: скриншот відео

Король мав приїхати на захід разом із королевою Каміллою, проте вона залишилася вдома через інфекцію грудної клітки, яка завадила їй бути присутньою на кількох публічних подіях останнім часом.

Онкохворий король Чарльз побував на прем'єрі "Гладіатор II" - фото 2
Король з іншими акторами фільму "Гладіатор II". Фото: скриншот відео

Відзначимо, що перший "Гладіатор" з Расселом Кроу в головній ролі, знятий у 2000 році, став справжнім хітом, здобувши п'ять "Оскарів" і зібравши понад 465 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Цього разу продовження обіцяє не менш грандіозний успіх, а королівська присутність на прем’єрі ще більше підкреслила важливість цієї події. Світовий показ "Гладіатора II" став уже 72-м фільмом, який підтримує благодійна організація Film and TV Charity.

Раніше ми писали про те, що королева Камілла повернулася до королівських обов'язків.

Також ми повідомляли, що стала відома причина конфлікту принца Гаррі з королем Чарльзом.

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