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Онкобольной король Чарльз побывал на премьере "Гладиатор II"

15 ноября 2024 07:00
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Больной раком король Чарльз встретился со звездами "Гладиатора 2"
Король Чарльз. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Король Чарльз III удивил неожиданным появлением на мировой премьере фильма "Гладиатор II" в Лондоне после праздничного приема в Букингемском дворце. Это мероприятие было организовано в честь столетия благотворительной организации Film and TV Charity, уже сто лет поддерживающей работников британской кино- и телевизионной индустрии, помогая им как в финансовых вопросах, так и в вопросах психического здоровья.

Об этом пишет The Sun.

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На этот раз организация вместе с Paramount Pictures решила обрадовать публику показом долгожданного продолжения легендарного фильма.

Король Великобритании решил посетить это мероприятие

76-летний Чарльз, который сейчас проходит лечение от рака, приехал на премьеру в кинотеатр Odeon Luxe на Лестер-сквер в классическом черном костюме с галстуком-бабочкой. На мероприятии он пообщался со съемочной командой фильма, в том числе с режиссером Ридли Скоттом и актерами Полем Мескалем, Педро Паскалем и Дензелом Вашингтоном.

Онкобольной король Чарльз побывал на премьере "Гладиатор II" - фото 1
Педро Паскаль с королем Чарльзом. Фото: скриншот видео

Король должен был приехать на мероприятие вместе с королевой Камиллой, однако она осталась дома из-за инфекции грудной клетки, которая помешала ей присутствовать на нескольких публичных событиях в последнее время.

Онкобольной король Чарльз побывал на премьере "Гладиатор II" - фото 2
Король с другими актерами фильма "Гладиатор 2II". Фото: скриншот видео

Отметим, что первый "Гладиатор" с Расселом Кроу в главной роли, снятый в 2000 году, стал настоящим хитом, получив пять "Оскаров" и собрав более 465 миллионов долларов в мировом прокате.

В этот раз продолжение сулит не менее грандиозный успех, а королевское присутствие на премьере еще больше подчеркнуло важность этого события. Мировой показ "Гладиатора II" стал уже 72-м фильмом, поддерживаемым благотворительной организацией Film and TV Charity.

Ранее мы писали о том, что королева Камилла вернулась к королевским обязанностям.

Также мы сообщали, что стала известна причина конфликта принца Гарри с королем Чарльзом.

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