Кто самая богатая женщина в Украине — фото

Политическая деятельница и бизнес-вумен Галина Герега. Фото: facebook/gerega.galina

Статус "самой богатой женщины Украины" носит совладелица крупной строительной сети гипермаркетов. Она вместе с мужем также занимает четвертое место в рейтинге самых богатых украинцев.

Об этом пишет mixfin.

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Самая богатая женщина Украины — Галина Герега

Согласно данным издания, в 2023 году Галина Герега стала самой богатой женщиной в стране. Вместе с мужем Александром она делит состояние в размере 1,2 млрд долларов. Она является совладелицей сети гипермаркетов "Эпицентр" и агробизнеса "Эпицентр Агро".

Галина Герега. Фото: facebook/gerega.galina

Первый магазин семья открыла в 2003 году. Был создан целый конгломерат из разных компаний и продолжают активно развиваться. Всего в сети "Эпицентр" — 72 торговых центра, а количество работников сети превысило 38 тысяч человек. В долгосрочных планах супруги — масштабирование сети "Эпицентр" до 500 локаций в течение следующих 20 лет.

По рейтингу издания "Фокус" Александр и Галина Гереги занимают 4 место среди самых богатых украинцев. Их общее состояние на 2024 год — 1,24 млрд долларов.

Александр и Галина Гереги. Фото: facebook.com/Gerega.Oleksand

Напомним, мы рассказывали о самом богатом короле в мире. Также писали о самом богатом ребенке в мире — им оказалась принцесса.