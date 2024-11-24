Сколько зарабатывает Ариана Гранде – потрясающая сумма

Ариана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande

Певица Ариана Гранде одна из самых успешных и богатых американских артисток. За годы своей карьеры звезда смогла заработать себе солидный капитал, но этот год стал для нее особенно прибыльным.

Издание Marca рассекретило немалые гонорары артистки.

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С потрясающим состоянием в 230 миллионов долларов 31-летняя Ариана Гранде зарекомендовала себя как одна из самых прибыльных звезд.

Певица может похвастаться большими успехами в своей музыкальной карьере. Ее альбомы "Thank U", "Next" и "Positions" возглавили хит-парады и продались миллионными тиражами. А мировой тур Sweetener World Tour 2019 собрал впечатляющую сумму в 243,5 миллиона долларов по всему миру.

Американская певица Ариана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande

Однако не только музыка приносит звезде деньги. Немалую прибыль Ариана получает за свои роли в кино и сериалах, а также коммерческие проекты.

Певица Ариана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande

Настоящим прорывом в карьере Гранде стало участие в сериале "Виктория-победительница" на телеканале Nickelodeon. За три года съемок 20-летняя знаменитость заработала около 513 миллионов долларов.

В следующих телепроектах Гранде тоже не стесняется просить гонорар побольше. Так, кресло тренера в шоу The Voice на NBC певица согласилась занять за 25 миллионов долларов. Говорят, что это был самый большой гонорар среди всех членов жюри.

Арианна Гранде в шоу The Voice. Фото: instagram.com/arianagrande

Недавно Ариана также снялась в полнометражном фильме "Wicked: Чародейка". Роль Глинды принесла знаменитости еще 15 миллионов долларов.

Синтия Эриво и Ариана Гранде в фильме Wicked: Чародейка. Фото: instagram.com/arianagrande

На этом успехи Гранд не заканчиваются. Невозможно обойти преуспевающую империю красоты, которую также построила звезда. Ее парфюмерная линия, которая началась с трех ароматов в 2017 году, собрала 150 миллионов долларов всего за год своего дебюта. Аромат Cloud был настолько популярен, что в 2021 году продавался каждые 11 секунд.

Ариана Гранде со своим парфюмом Cloud. Фото: instagram.com/arianagrande

Теперь кроме обновленной линейки из 14 ароматов Ариана также есть бренд косметики rem beauty. Так что, очевидно, 230 млн долларов чистого заработка точно не предел для талантливой звезды.

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