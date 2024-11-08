Аріана Гранде розкрила незвичний план мами на майбутнє

Аріана Гранде. Фото: Instagram.com/arianagrande

Мама відомої американської співачки Аріани Гранде має незвичайне прохання до своїх дітей — вона хоче, щоб її прах розвіяли над Замком Попелюшки в Діснейленді. За словами Аріани, її мама Джоан Гранде порушує цю тему щоразу, коли вони разом із братом Френкі відвідують Disney World у Флориді.

Про це повідомляє Pagesix.

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"Кожного разу, коли ми приїжджаємо до Діснея, мама нагадує нам, що її останнє бажання — бути частиною цього чарівного місця", — поділилась Аріана.

Яке ставлення Аріани Гранде до несподіваного бажання мами

Для самої співачки ця розмова не з приємних. Вона зізнається, що часто відповідає мамі: "Мамо, зараз Різдво, нам обов'язково говорити про це саме тепер?" Однак Джоан налаштована серйозно і навіть наполягає, щоб діти гарантували виконання її останньої волі.

Співачка з іронією зауважила, що прах може опинитися на головах акторів, одягнених у костюми казкових персонажів, які виступають біля замку.

Джоан із сином Френкі регулярно відвідують Дісней. Фото: Instagram.com/frankiejgrande

Попри романтику цього задуму, здійснити його буде непросто – Дісней суворо забороняє розвіювання праху на території парків.

Раніше ми писали про те, що Аріана Гранде відверто розповіла про косметичні процедури, які вона спробувала.

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