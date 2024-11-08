Ариана Гранде раскрыла необычный план мамы на будущее

Ариана Гранде. Фото: Instagram.com/arianagrande

Мама известной американской певицы Арианы Гранде имеет необычную просьбу к своим детям — она хочет, чтобы ее прах развеяли над Замком Золушки в Диснейленде. По словам Арианы, ее мама Джоан Гранде поднимает эту тему всякий раз, когда они вместе с братом Фрэнки посещают Disney World во Флориде.

Об этом сообщает Pagesix .

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"Каждый раз, когда мы приезжаем в Дисней, мама напоминает нам, что ее последнее желание — быть частью этого волшебного места", — поделилась Ариана.

Каково отношение Арианы Гранде к неожиданному желанию мамы

Для самой певицы этот разговор не из приятных. Она признается, что часто отвечает маме: "Мама, сейчас Рождество, нам обязательно говорить об этом именно сейчас?". Однако Джоан настроена серьезно и даже настаивает, чтобы дети гарантировали исполнение ее последней воли.

Певица с иронией заметила, что прах может оказаться на головах актеров, одетых в костюмы сказочных персонажей, выступающих у замка.

Джоан с сыном Фрэнки регулярно посещают Дисней. Фото: Instagram.com/frankiejgrande

Несмотря на романтику этого замысла, осуществить его будет непросто – Дисней строго-настрого запрещает развеивание праха на территории парков.

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