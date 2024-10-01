Аріана Гранде зізналася, як змінювала свою зовнішність

Американська співачка та акторка Аріана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande/

Відома американська співачка та акторка Аріана Гранде пройшла тест на детекторі брехні. Зірка розповіла, які косметичні процедури робила для того, щоб змінити свою зовнішність.

Про це пише Page Six.

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Співачка розповіла про всі косметичні процедури, які робила, щоб досягти молодості, і розставила всі крапки над "і" щодо чуток про ринопластику.

Володарка "Греммі" заперечила, що робила пластику носа та грудей, а поліграфолог підтвердив, що вона говорила правду.

Засновниця R.E.M. Beauty також розповіла про те, що вона ніколи не робила "підтяжку лисячих очей". Вона додала, що навіть ніколи не чула про цю процедуру, поки її не почали хейтити.

"Я дізналася про неї від людей, які думали, що я її зробила, і подякувала їм", — пожартувала вона.

Гранде зізналася, що має філери та ботокс "у різних місцях", але перестала колоти їх десь чотири роки тому.

Вона також додала, що "повністю підтримує всіх людей, які роблять такі речі".

"Як людина, що стежить за своєю красою, я роблю свої губи. Я колола багато філерів протягом багатьох років і ботокс. Я зупинилася в 2018 році, тому що я просто відчула, що це було занадто багато", — поділилася зірка.

Натомість Гранде зізналася, що не боїться старіти.

"Старіння може бути прекрасним. Чи можу я зробити підтяжку обличчя через 10 років? Так, можливо. Але це просто думки, які всі повинні мати можливість обговорити", — сказала вона.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян зізналася, завдяки яким процедурам їй вдається молодо виглядати. А також акторка Кортні Кокс показала, як тримає себе у формі.