Ариана Гранде призналась, как изменяла свою внешность

Американская певица и актриса Ариана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande/

Известная американская певица и актриса Ариана Гранде прошла тест на детекторе лжи. Звезда рассказала, какие косметические процедуры делала для того, чтобы изменить свою внешность.

Об этом пишет Page Six.

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Певица рассказала обо всех косметических процедурах, которые делала, чтобы достичь молодости, и расставила все точки над "и" по поводу слухов о ринопластике.

Обладательница "Грэмми" возразила, что делала пластику носа и груди, а полиграфолог подтвердил, что она говорила правду.

Основательница REM Beauty также рассказала, что она никогда не делала "подтяжку лисьих глаз". Она добавила, что даже никогда не слышала об этой процедуре, пока ее не начали хейтить.

"Я узнала о ней от людей, которые думали, что я ее сделала, и поблагодарила их", — пошутила она.

Гранде призналась, что у нее есть филеры и ботокс "в разных местах", но она перестала колоть их где-то четыре года назад.

Она также добавила, что полностью поддерживает всех людей, которые делают такие процедуры.

"Как человек, следящий за своей красотой, я делаю свои губы. Я колола много филеров в течение многих лет и ботокс. Я остановилась в 2018 году, потому что я просто почувствовала, что это было слишком много", — поделилась звезда.

Гранде также призналась, что не боится стареть.

"Старение может быть прекрасным. Могу ли я сделать подтяжку лица через 10 лет? Да, возможно. Но это просто мнения, которые все должны иметь возможность обсудить", — сказала она.

Напомним, Ким Кардашьян призналась, благодаря каким процедурам ей удается молодо выглядеть. А также актриса Кортни Кокс показала, как держит себя в форме.