Аріана Гранде відвідала прем'єру Wicked: Чародійка

Американська співачка та акторка Аріана Гранде. Фото: Reuters

Відома американська співачка та акторка Аріана Гранде відвідала прем'єру стрічки "Wicked: Чародійка", в якій зіграла головну роль. Подія проходила у Сіднеї (Австралія).

Про це пише Page Six.

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Аріана Гранде у казковому образі

Зірка вдягнула рожеву бальну сукню з пишними рукавами від Vivienne Westwood, яка ідеально передавала енергію її героїні Глінди (Біллі Берк) у фільмі "Чарівник країни Оз" 1939 року.

Доповнила казковий образ акторки розкішна діамантова прикраса у вигляді метелика від Лоррейн Шварц, загальною вагою понад 100 карат.

Гранде зібрала волосся у гладку зачіску та підкреслила свої витончені риси обличчя сяючи макіяжем у рожевих тонах.

Аріана Гранде на прем'єрі "Wicked: Чародійка". Фото: Reuters

Аріана Гранде у казковому образі. Фото: Reuters

Сюжет стрічки "Wicked: Чародійка" розповідає неймовірну історію кохання, суперництва та магії у неповторному світі країни Оз.

Нагадаємо, раніше писали, сім'я жертви відомого маніяка розкритикувала Аріану Гранде за скандальне висловлювання. А також чоловіка, який прийшов з ножем до співачки, засудили на три роки.