Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ариана Гранде поразила поклонников драгоценным украшением arrow

Ариана Гранде поразила поклонников драгоценным украшением

5 ноября 2024 11:43
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Ариана Гранде посетила премьеру "Wicked: Чародейка"
Американская певица и актриса Ариана Гранде. Фото: Reuters
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Известная американская певица и актриса Ариана Гранде посетила премьеру ленты "Wicked: Чародейка", в которой сыграла главную роль. Событие проходило в Сиднее (Австралия).

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Ариана Гранде в сказочном образе

Звезда надела розовое бальное платье с пышными рукавами от Vivienne Westwood, которое идеально передавало энергию ее героини Глинды (Билли Берк) в фильме "Волшебник страны Оз" 1939 года.

Дополнило сказочный образ актрисы роскошное бриллиантовое украшение в виде бабочки от Лоррейн Шварц, общим весом более 100 карат.

Гранде собрала волосы в гладкую прическу и подчеркнула свои утонченные черты лица сияющим макияжем в розовых тонах.

Ариана Гранде надела украшение в 100 карат
Ариана Гранде на премьере фильма «Wicked: Чародея». Фото: Reuters
Ариана Гранде посетила премьеру
Ариана Гранде в сказочном образе. Фото: Reuters

Сюжет фильма "Wicked: Чародейка" рассказывает невероятную историю любви, соперничества и магии в неповторимом мире страны Оз. 

Напомним, ранее писали, семья жертвы известного маньяка раскритиковала Ариану Гранде за скандальное высказывание. А также мужчину, пришедшего с ножом к певице, приговорили к трем годам.

платье кино стиль зарубежные звезды Ариана Гранде

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:01 На Львовщине судили мужчину, который похитил с карты 353 тыс. грн

11:49 Выплаты для украинских детей в Германии — кто может получить

11:47 Дюковский парк в Одессе хотят вернуть городу — детали

11:38 Удар по Запорожью — шесть погибших, много раненых

11:23 Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

11:19 Фильм "Потяг до життя" — как работники УЗ помешали РФ взять Киев

11:15 Без шанса на обжалование — как правильно составить завещание

11:13 Бывший банкир Януковича заработал сотни миллионов во время войны

11:12 Подготовка к зиме — что нужно купить украинцам уже сейчас

11:11 Одесский художественный музей под обстрелом — годовщина атаки

12:01 На Львовщине судили мужчину, который похитил с карты 353 тыс. грн

11:49 Выплаты для украинских детей в Германии — кто может получить

11:47 Дюковский парк в Одессе хотят вернуть городу — детали

11:38 Удар по Запорожью — шесть погибших, много раненых

11:23 Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

11:19 Фильм "Потяг до життя" — как работники УЗ помешали РФ взять Киев

11:15 Без шанса на обжалование — как правильно составить завещание

11:13 Бывший банкир Януковича заработал сотни миллионов во время войны

11:12 Подготовка к зиме — что нужно купить украинцам уже сейчас

11:11 Одесский художественный музей под обстрелом — годовщина атаки

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам