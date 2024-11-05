Ариана Гранде посетила премьеру "Wicked: Чародейка"

Американская певица и актриса Ариана Гранде. Фото: Reuters

Известная американская певица и актриса Ариана Гранде посетила премьеру ленты "Wicked: Чародейка", в которой сыграла главную роль. Событие проходило в Сиднее (Австралия).

Об этом пишет Page Six.

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Ариана Гранде в сказочном образе

Звезда надела розовое бальное платье с пышными рукавами от Vivienne Westwood, которое идеально передавало энергию ее героини Глинды (Билли Берк) в фильме "Волшебник страны Оз" 1939 года.

Дополнило сказочный образ актрисы роскошное бриллиантовое украшение в виде бабочки от Лоррейн Шварц, общим весом более 100 карат.

Гранде собрала волосы в гладкую прическу и подчеркнула свои утонченные черты лица сияющим макияжем в розовых тонах.

Ариана Гранде на премьере фильма «Wicked: Чародея». Фото: Reuters

Ариана Гранде в сказочном образе. Фото: Reuters

Сюжет фильма "Wicked: Чародейка" рассказывает невероятную историю любви, соперничества и магии в неповторимом мире страны Оз.

Напомним, ранее писали, семья жертвы известного маньяка раскритиковала Ариану Гранде за скандальное высказывание. А также мужчину, пришедшего с ножом к певице, приговорили к трем годам.