Ариана Гранде посетила премьеру "Wicked: Чародейка"

Ариана Гранде поразила поклонников драгоценным украшением
Известная американская певица и актриса Ариана Гранде посетила премьеру ленты "Wicked: Чародейка", в которой сыграла главную роль. Событие проходило в Сиднее (Австралия).
Об этом пишет Page Six.
Ариана Гранде в сказочном образе
Звезда надела розовое бальное платье с пышными рукавами от Vivienne Westwood, которое идеально передавало энергию ее героини Глинды (Билли Берк) в фильме "Волшебник страны Оз" 1939 года.
Дополнило сказочный образ актрисы роскошное бриллиантовое украшение в виде бабочки от Лоррейн Шварц, общим весом более 100 карат.
Гранде собрала волосы в гладкую прическу и подчеркнула свои утонченные черты лица сияющим макияжем в розовых тонах.
Сюжет фильма "Wicked: Чародейка" рассказывает невероятную историю любви, соперничества и магии в неповторимом мире страны Оз.
Напомним, ранее писали, семья жертвы известного маньяка раскритиковала Ариану Гранде за скандальное высказывание. А также мужчину, пришедшего с ножом к певице, приговорили к трем годам.
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