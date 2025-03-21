Майлі Сайрус змінила правила — який дизайн ванної кімнати обрала (фото)

Майлі Сайрус. Фото: Reuters

Страх ризикувати — ось що часто заважає людям створювати унікальні та стильні інтер’єри. Зазвичай дизайнери рекомендують вибирати лише один акцентний візерунок для кімнати, щоб уникнути візуального хаосу. Але Майлі Сайрус не боїться виходити за межі стандартів. Її ванна — це справжній маніфест сміливості, стилю та індивідуальності.

Американська співачка вирішила, що її ванна кімната має відображати її ексцентричний характер, пише видання Homes and Gardens. Вона звернулася до своєї матері Тіш Сайрус, яка є професійним дизайнером інтер'єрів, із проханням створити щось справді особливе.

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Тіш зізналася, що спочатку це завдання її налякало. Але зрештою вона знайшла ідеальне рішення — поєднати два кардинально різні візерунки: леопардові шпалери та мармурову стільницю.

Ванна Майлі Сайрус. Фото: Фото: tishcyrus_interiors/Instagram

Як правильно поєднувати різні візерунки: урок від Майлі

Секрет ефектного дизайну ванної співачки — у правильному балансі кольорів, текстур та деталей.

Мінімальна палітра

Попри радикально різні принти, кольорова гама вийшла досить стриманою. Чорно-білий мармур із виразними прожилками чудово гармоніює із теплим відтінком леопардових шпалер. Завдяки цьому простір не виглядає надто строкатим.

Гра текстур

Глянець мармуру додає вишуканості, а матові шпалери навпаки роблять атмосферу більш м’якою та затишною. Такий контраст створює глибину й додає інтер’єру складності.

Об'єднувальні елементи

Бронзові деталі — змішувач, рама для дзеркала та ваза — стали тим, що пов’язує ці два сміливі принти в єдину композицію. Їхній благородний блиск додає нотку розкоші та завершеності.

Як втілити у себе сміливий дизайн

Багато хто боїться експериментувати з принтами, боячись зробити приміщення надто хаотичним. Але історія інтер'єру Майлі Сайрус доводить: якщо діяти продумано, можна отримати не просто ефектний, а по-справжньому унікальний дизайн.

Фахівці дали поради, як створити ефектний дизайн інтер’єру у себе вдома:

експериментуйте, але не перевантажуйте. Вибирайте максимум два яскравих принти, які будуть гармоніювати за кольором;

грайте на контрастах. Поєднуйте матові та глянцеві поверхні, теплі та холодні відтінки;

додавайте елементи, що об'єднують. Це можуть бути аксесуари, меблі або декор у спільній кольоровій гамі.

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