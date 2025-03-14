Бібліотека акторки Різ Візерспун: дизайнери у захваті від її стилю

Різ Візерспун. Фото: Reuters

Домашня бібліотека — це не просто місце для зберігання книг, а справжній відбиток особистості власника. Зазвичай полиці виготовляють у класичних дерев'яних або нейтральних відтінках, однак голлівудська акторка Різ Візерспун вирішила зламати цей стереотип і зробила сміливий вибір, який вразив дизайнерів інтер'єру.

Як повідомляє Homes and Gardens, у своїй домашній бібліотеці Різ Візерспун обрала трендове рішення — темно-синю акцентну стіну за білими книжковими полицями. Це створило ефектну глибину простору, надавши кімнаті вишуканості та стильного контрасту.

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Дизайнери в один голос хвалять таке рішення, адже темно-синій — це не лише модний, а й психологічно сприятливий колір.

Як колір впливає на атмосферу в бібліотеці

Дизайнерка Шарлотта Форд пояснює, що синій колір чудово підходить для робочих просторів та бібліотек, адже сприяє концентрації, спокою та гармонії. Крім того, глибокий темно-синій відтінок додає інтер'єру елегантності, не роблячи його похмурим.

"Яскравий синій — це не лише стильний вибір, а й ефективний засіб для підвищення уваги та зосередженості. Саме тому він ідеально підходить для бібліотек та домашніх офісів", — зазначає Форд.

Гармонійне поєднання кольорів

Контраст білосніжних полиць із темно-синім фоном підкреслює красу книжкових корінців та декоративних елементів. Але дизайнери також зазначають, що цей колір можна вдало комбінувати не лише з білим.

Наприклад, він чудово поєднується з:

рожевим — додає ніжності та м'якості;

коричневим — підкреслює натуральність та теплоту простору;

масляним — надає інтер'єру сучасного звучання;

персиковим — створює затишну й гармонійну атмосферу.

Бібліотека як віддзеркалення особистості

Різ Візерспун не лише відома своєю акторською кар'єрою, а й активно займається книговиданням через власний книжковий клуб. Тому її бібліотека — це не просто частина інтер'єру, а важливий елемент її життя. Дизайн цього простору відображає її любов до книг, естетики та домашнього затишку.

Різ Візерспун. Фото: reesewitherspoon/Instagram

Чому дизайнери у захваті

Експерти одностайні: рішення Різ Візерспун — це приклад вдалого поєднання стилю, функціональності та атмосфери. Її бібліотека — це доказ того, що кольори в інтер'єрі можуть працювати не лише на красу, а й на комфорт та продуктивність.

Як повідомлялось, Гвінет Пелтроу знову здивувала своїм відчуттям стилю, показавши інтер'єр їдальні з незвичайним поєднанням кольорів. Світло-блакитні стіни, чорні меблі та підлога — це сміливе рішення, яке раніше вважалося неприйнятним. Проте результат виявився напрочуд вдалим, викликавши захоплення дизайнерів.

Також дизайнери високо оцінили особливий стиль інтер'єру Едрієна Броуді, назвавши його прикладом сучасного арт-деко. Актор не лише вразив кіносвіт своєю грою, але й продемонстрував вишуканий смак у дизайні свого житла. Його стиль вирізняється елегантністю та гармонійним поєднанням класичних і сучасних елементів.