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Майлі Сайрус вперше розповіла про роман з 25-річним обранцем

22 листопада 2024 18:00
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Майлі Сайрус вперше розповіла про роман із молодшим на 6 років хлопцем
Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Американська співачка Майлі Сайрус вперше розповіла про свої стосунки. Обранцем зірки став барабанник гурту Liily Макс Морандо, молодший за неї на шість років. 

Особистими подробицями знаменитість поділилася в інтерв'ю Harper’s Bazaar.

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Стосунки 31-річної співачки із 25-річним музикантом почали ще три роки тому, однак увесь цей час пара ретельно приховувала подробиці свого роману від сторонніх очей. 

Вперше за три роки Майлі вирішила поділитися особистим та розповіла, як почувається у стосунках із молодшим хлопцем. За словами співачки, іноді їхня різниця досить помітна.

"Він дивиться на життя зовсім інакше, ніж я. Макс ріс із ноутбуком, а в мене був настільний комп’ютер, яким я ділилася з братами та сестрами. Чесно кажучи, він дресирував нашу собаку за допомогою Reddit (популярний у США форум — Ред.). Я питала: "Ти впевнений, що нам слід це робити?" А він відповідав: "У Reddit написано так і бла-бла-бла", — поділилася зірка.

Попри відмінності, пара має і чимало спільних рис. Як розповіла артистка, вони із Максом стали не лише гарною парой, а й чудовим творчим тандемом. Так, музикант допоміг співачці із написанням хіта Something Beautiful для її майбутнього альбому.

"Він дуже схожий на мене. Ми просто не сприймаємо життя надто серйозно. Я працювала зі своїм татом вічно. Так ми познайомилися і з колишнім чоловіком. Я завжди працювала з людьми, яких люблю. І Макс просто надихає мене", — додала Майлі.

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