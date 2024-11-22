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Брежнєва у сльозах прокоментувала розлучення з Меладзе

22 листопада 2024 15:06
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Розлучення Брежнєвої та Меладзе —  співачка зізналася, чого боялася
Віра Брежнєва. Фото: скриншот
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Співачка Віра Брежнєва заговорила про своє розлучення із музичним продюсером Костянтином Меладзе. Артистка поділилася, які страхи переживала після розриву стосунків.

Відверте зізнання зірка зробила в YouTube-шоу "Проєкт 30+".

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Віра Брежнєва зізналася, чого боялася після розлучення

Розставання із колишнім чоловіком для співачки стало дуже важким. Як поділилася Віра, у той момент вона почувалася безпорадною та дуже боялася самотності. 

Зірка переживала, що у 42 роки їй вже не вдасться знайти нове кохання та побудувати щасливі стосунки. Згадуючи ці переживання, Брежнєва не змогла стримати сліз.

"Коли я розлучалася, я думала, що все. Мені 40, я більше нікого не зустріну, я нікому не потрібна. Що я вже застара для відносин. Я навіть не знала, чи зможу закохатися", — зі сльозами сказала співачка.

Співачка Віра Брежнєва
Співачка Віра Брежнєва. Фото: скриншот

З часом артистка все ж таки змогла знайти в собі сили та побороти внутрішні комплекси. Ба більше, зараз Віра почувається щасливою та закоханою. Проте заміж, за словами співачки, вона не поспішає.

"Я зараз дуже щаслива, наповнена коханням і почуваюся найгарнішою. Я не поспішаю заміж, бо вже там була. Зараз я розумію, для того щоб вийти заміж, треба дійсно гарно пізнати одне одного для того, щоб цей крок зробити. Іноді ми поспішаємо і, на жаль, лише потім розуміємо це вже у шлюбі, що треба було "на березі" домовитися і зрозуміти, чи йдемо ми паралельно чи іншими шляхами. Для мене зараз найбільша цінність — не шлюб, а круті стосунки", — сказала артистка.

Нагадаємо, Віра Брежнєва заінтригувала шанувальників неоднозначною публікацією та відео з незнайомцем.

Також ми писали, що Брежнєва несподівано показалася в обіймах Меладзе після розлучення.

Віра Брежнєва розлучення Костянтин Меладзе Зіркове розлучення українські зірки

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