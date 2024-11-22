Віра Брежнєва заінтригувала романтичним відео із незнайомцем

Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва заінтригувала шанувальників кадрами із загадковим незнайомцем. Окрім того, зірка зробила відверте зізнання.

Інтригуюче відео виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У відео, яким поділилася артистка, вона показалася поруч із загадковим чоловіком. Брежнєва та незнайомець стояли спиною до камери на тлі вечірнього міста та трималися за руки.

Ще більше привернув увагу шанувальників підпис до романтичного ролику, в якому Брежнєва розповіла свою історію "кохання".

"Вперше я зустрілася з ним, коли мені було 18. Ми просто познайомилися і я поїхала. Потім зустрілися знов і навіть трохи пожили разом, декілька місяців. Але, як іноді буває, щось не склалося… Він чекав на мене… І я повернулась. З цього моменту моя любов зростала з кожним днем, і нарешті я хочу про це розповісти…", — написала співачка.

Однак фани майже одразу розкусили про кого йдеться у розповіді артистки. Тим паче, що вона сама залишила підказку у вигляді хештегу із назвою нової пісні "Все мине".

Шанувальники припустили, що Брежнєва говорить не про стосунки із чоловіком, а про своє життя у Києві.

"Він — це Київ".

"Київ заслуговує на твою любов".

"Це точно про Київ!".

"Яка інтрига! Чекаємо на вихід пісні".

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва несподівано показалася в обіймах колишнього чоловіка. А раніше у мережі ходили чутки про нового обранця співачки.