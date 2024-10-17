Віри Брежнєвої помітили із незнайомцем

Українська співачка Віра Брежнєва. Фото: instagram/ververa

Відома українська співачка Віра Брежнєва після розлучення із продюсером Костянтином Меладзе закрутила новий роман. Подейкують, що її коханий має зв'язки із впливовими людьми.

Про це розповів український блогер Богдан Беспалов.

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Відому співачку "заскочили" у компанії незнайомця у Палаці спорту, де того вечора грав популярний гурт "Океан Ельзи". Віра ховалася від шанувальників у чорному довгому пальто, а її співрозмовник приховував обличчя за чорною кепкою.

Беспалов стверджує, що ймовірний обранець Брежнєвої має впливові зв'язки, у тому числі у шоубізнесі.

Віра Брежнєва із незнайомцем. Фото: bespalovmedia.com.ua

Віра Брежнєва закохалась після розлучення. Фото: bespalovmedia.com.ua

"Подейкують, що чоловік досить заможний і має багато зв’язків як серед політиків і великого бізнесу, так і в шоубізі. Його ім’я, рід діяльності та інші подробиці життя вже вивчає наша спільнота пліткарів. А поки бажаємо артистці кохання, яке зможе врятувати цей світ", — написав Беспалов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віра Брежнєва вперше заговорила про стосунки після розлучення з продюсером Костянтином Меладзе. А також зірка оголилася заради красивих кадрів.