Веру Брежневу заметили с незнакомцем

Украинская певица Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева после развода с продюсером Константином Меладзе закрутила новый роман. Поговаривают, что у ее любимого связи с влиятельными людьми.

Об этом рассказал украинский блогер Богдан Беспалов.

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Известную певицу "застукали" в компании незнакомца во Дворце спорта, где в тот вечер играла популярная группа "Океан Эльзы". Вера скрывалась от поклонников в черном длинном пальто, а ее собеседник скрывал лицо за черной кепкой.

Беспалов утверждает, что у вероятного избранника Брежневой есть влиятельные связи, в том числе в шоу-бизнесе.

Вера Брежнева с незнакомцем. Фото: bespalovmedia.com.ua

Вера Брежнева влюбилась после развода. Фото: bespalovmedia.com.ua

"Поговаривают, что мужчина достаточно богат и имеет много связей как среди политиков и крупного бизнеса, так и в шоубизе. Его имя, род деятельности и другие подробности жизни уже изучает наше сообщество сплетников. А пока желаем артистке любви, которая сможет спасти этот мир", — написал Беспалов.

Напомним, ранее мы писали, что Вера Брежнева впервые заговорила об отношениях после развода с продюсером Константином Меладзе. А также звезда обнажилась ради красивых кадров.