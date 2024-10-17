Веру Брежневу заметили с незнакомцем

Известный блогер показал вероятного избранника Веры Брежневой
Известная украинская певица Вера Брежнева после развода с продюсером Константином Меладзе закрутила новый роман. Поговаривают, что у ее любимого связи с влиятельными людьми.
Об этом рассказал украинский блогер Богдан Беспалов.
Новая любовь Веры Брежневой
Известную певицу "застукали" в компании незнакомца во Дворце спорта, где в тот вечер играла популярная группа "Океан Эльзы". Вера скрывалась от поклонников в черном длинном пальто, а ее собеседник скрывал лицо за черной кепкой.
Беспалов утверждает, что у вероятного избранника Брежневой есть влиятельные связи, в том числе в шоу-бизнесе.
"Поговаривают, что мужчина достаточно богат и имеет много связей как среди политиков и крупного бизнеса, так и в шоубизе. Его имя, род деятельности и другие подробности жизни уже изучает наше сообщество сплетников. А пока желаем артистке любви, которая сможет спасти этот мир", — написал Беспалов.
Напомним, ранее мы писали, что Вера Брежнева впервые заговорила об отношениях после развода с продюсером Константином Меладзе. А также звезда обнажилась ради красивых кадров.
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