Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Віра Брежнєва несподівано показалася в обіймах Меладзе arrow

Віра Брежнєва несподівано показалася в обіймах Меладзе

2 листопада 2024 10:37
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Віра Брежнєва після розлучення з Костянтином Меладзе показала спільне фото - деталі
Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Співачка Віра Брежнєва після розлучення із продюсером Костянтином Меладзе несподівано поділилася їхнім спільним фото. Артистка відреагувала на нову пісню ексчоловіка.

Фото з'явилося в Instagram співачки.

Читайте також:

Брежнєва відреагувала на нову пісню Меладзе

Днями продюсер разом зі своїм братом, співаком Валерієм Меладзе, випустив нову російськомовну пісню "Зима так близко". Слухачі одразу ж помітили паралелі між текстом пісні та стосунками Меладзе-старшого із Брежнєвою.

"Ти можеш не вірити. Ти можеш не знати. Ти можеш від безвиході сама собі брехати, що все ще буде, ще не кінець. Є наступне життя. А що якщо ні? Якщо тоненька нитка обірветься на мені?", — співає Костянтин.

У своїх Instastories Брежнєва поділилася своєю реакцією на пісню. Співачка опублікувала архівне чорно-біле фото, на якому позує в обіймах колишнього чоловіка та додала його пісню в якості музичного супроводу. 

Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва
Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa

Щоправда, підписувати фото та відмічати на ньому продюсера Віра не стала. 

Зазначимо, що Віра Брежнєва оголосила про розлучення із Костянтином Меладзе восени 2023 року. Подружжя не стало коментувати причини розриву, однак подейкують, що вони не зійшлися у поглядах щодо повномасштабної війни — Віра підтримала Україну, а Костянтин зайняв мовчазну позицію та продовжив бізнес в РФ.

Втім, нещодавно стало відомо, що співачка вже не самотня. Віру Брежнєву заскочили разом із новим ймовірним обранцем у Києві.

Також днями Віра Брежнєва зіштовхнулася із хвилею хейту в мережі через появу у рекламній кампанії "Укрзалізниці".

соцмережі розлучення українські зірки Костянтин Меладзе Віра Брежнєва

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:49 Російські кораблі з "Калібрами" знову у Чорному морі

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

10:42 Обстріли Харківщини — окупанти поранили 56 людей за добу

10:23 Лунін подарував дружині престижний автомобіль — фото

10:14 Поранив чоловіка у шию — в Одесі сталася стрілянина

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

10:12 У Пенсільванії Трамп та Гарріс майже зрівнялися за голосами

09:49 Садовий заявив про передачу автобусів для Сумської громади

09:48 Частина Одеси знеструмлена — хто залишився без світла

09:40 Уламки "Шахедів" впали у шести районах Києва — що відомо

09:26 У Черкаській області лунають вибухи — що відомо

10:49 Російські кораблі з "Калібрами" знову у Чорному морі

10:42 Обстріли Харківщини — окупанти поранили 56 людей за добу

10:23 Лунін подарував дружині престижний автомобіль — фото

10:14 Поранив чоловіка у шию — в Одесі сталася стрілянина

10:12 У Пенсільванії Трамп та Гарріс майже зрівнялися за голосами

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

09:49 Садовий заявив про передачу автобусів для Сумської громади

09:48 Частина Одеси знеструмлена — хто залишився без світла

09:40 Уламки "Шахедів" впали у шести районах Києва — що відомо

09:26 У Черкаській області лунають вибухи — що відомо

09:20 У Києві впали уламки "Шахеда" ще в одному районі

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі

24 жовтня 2024

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині