Віра Брежнєва після розлучення з Костянтином Меладзе показала спільне фото - деталі

Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва після розлучення із продюсером Костянтином Меладзе несподівано поділилася їхнім спільним фото. Артистка відреагувала на нову пісню ексчоловіка.

Фото з'явилося в Instagram співачки.

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Брежнєва відреагувала на нову пісню Меладзе

Днями продюсер разом зі своїм братом, співаком Валерієм Меладзе, випустив нову російськомовну пісню "Зима так близко". Слухачі одразу ж помітили паралелі між текстом пісні та стосунками Меладзе-старшого із Брежнєвою.

"Ти можеш не вірити. Ти можеш не знати. Ти можеш від безвиході сама собі брехати, що все ще буде, ще не кінець. Є наступне життя. А що якщо ні? Якщо тоненька нитка обірветься на мені?", — співає Костянтин.

У своїх Instastories Брежнєва поділилася своєю реакцією на пісню. Співачка опублікувала архівне чорно-біле фото, на якому позує в обіймах колишнього чоловіка та додала його пісню в якості музичного супроводу.

Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa

Щоправда, підписувати фото та відмічати на ньому продюсера Віра не стала.

Зазначимо, що Віра Брежнєва оголосила про розлучення із Костянтином Меладзе восени 2023 року. Подружжя не стало коментувати причини розриву, однак подейкують, що вони не зійшлися у поглядах щодо повномасштабної війни — Віра підтримала Україну, а Костянтин зайняв мовчазну позицію та продовжив бізнес в РФ.

Втім, нещодавно стало відомо, що співачка вже не самотня. Віру Брежнєву заскочили разом із новим ймовірним обранцем у Києві.

Також днями Віра Брежнєва зіштовхнулася із хвилею хейту в мережі через появу у рекламній кампанії "Укрзалізниці".