Віру Брежнєву захейтили в мережі за співпрацю з "Укрзалізницею" - відео, фото

Віра Брежнєва. Фото: скриншот

Співачка Віра Брежнєва днями здійснила свою давню мрію та спробувала себе у ролі провідниці потягу. Однак не всім українцям така ініціатива прийшлася не по душі.

У Instagram "Укрзалізниці" виконавицю розкритикували.

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Більшість користувачів мережі обурило те, що "Укрзалізниця" запросила до співпраці саме Брежнєву, яка до війни працювала в РФ.

Українці назвали цю колаборацію "зашкваром" та запропонували представкам залізниці наступного разу краще обирати обличчя для своїх рекламних кампаній.

І хоча на офіційній сторінці "Укразалізниці" закрили коментарі під відео з Брежнєвою, українці продовжують висловлювати своє обурення під іншими публікаціями.

"Як можна позвати до себе Віру Брежневу в рекламу. Цю любительку "руського міра" і "какая разніца".

"Ганьба. Невже серед ваших піарників не знайшлось хоч однієї людини з соромом і критичним мисленням?".

"Наступного разу Ані Лорак покличте на відео".

"Що там по Брєжнєвій? Лободу і Лорак також скоро побачимо?".

"Укрзалізницю" захейтили через співпрацю з Брежнєвою. Фото: скриншот

Натомість поки що ані співачка, ані представники "Укрзалізниці" ситуацію не коментували.

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