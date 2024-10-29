Віра Брежнєва змінила професію на один день

Українська співачка Віра Брежнєва. Фото: instagram/ververa

Відома українська співачка Віра Брежнєва креативно привітала "Укрзалізницю" із Днем залізничника. Зірка перевтілилася у провідницю та супроводжувала пасажирів на одному з маршрутів.

Відео співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка на один день перевтілилися у старшу провідницю потягу за напрямком "Київ-Жмеринка". Віра перевіряла квитки, фотографувалася та готувала пасажирам чай.

Артистка зізналася, що навчалася у Дніпровському інституті інфраструктури і транспорту та могла стати провідницею. Хоча Брежнєва так і не закінчила навчання, артистці було цікаво спробувати себе у новій професії.

"Стала співачкою, інститут не закінчила, але любов до залізничного транспорту залишилась зі мною назавжди. Тож я без роздумів погодилась на пропозицію вийти в рейс замість однієї з провідниць у спеціальному проекті Укрзалізниці до Дня залізничника, який святкують 4 листопада", — прокоментувала відео Віра та привітала залізничників із їх професійним святом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віра Брежнєва вперше заговорила про стосунки після розлучення з продюсером Костянтином Меладзе. А також зірка оголилася заради красивих кадрів.