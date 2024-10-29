Вера Брежнева сменила профессию на один день

Украинская певица Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева креативно поздравила "Укрзализныцю" с Днем железнодорожника. Звезда перевоплотилась в проводницу и сопровождала пассажиров на одном из маршрутов.

Видео певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Вера Брежнева в новом амплуа

Звезда на один день превратились в старшую проводницу поезда по направлению "Киев-Жмеринка". Вера проверяла билеты, фотографировалась и готовила пассажирам чай.

Артистка призналась, что училась в Днепровском институте инфраструктуры и транспорта и могла стать проводницей. Хотя Брежнева так и не окончила учебу, артистке было интересно попробовать себя в новой профессии.

"Стала певицей, институт не окончила, но любовь к железнодорожному транспорту осталась со мной навсегда. Так что я без раздумий согласилась на предложение выйти в рейс вместо одной из проводниц в специальном проекте Укрзализныци ко Дню железнодорожника, который празднуют 4 ноября", — прокомментировала видео Вера и поздравила железнодорожников с их профессиональным праздником.

Напомним, ранее мы писали, что Вера Брежнева впервые заговорила об отношениях после развода с продюсером Константином Меладзе. А также звезда обнажилась ради красивых кадров.