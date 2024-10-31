Веру Брежневу захейтили в сети за сотрудничество с "Укрзалізницею" - видео, фото

"Проводница" Вера Брежнева нарвалась на жесткий хейт в сети
Певица Вера Брежнева на днях осуществила свою давнюю мечту и попробовала себя в качестве проводницы поезда. Однако не всем украинцам такая инициатива пришлась по душе.
В Instagram "Укрзалізниці" исполнительницу раскритиковали.
Вера Брежнева в роли проводницы нарвалась на хейт
Большинство пользователей сети возмутило то, что "Укрзалізниця" пригласила к сотрудничеству именно Брежневу, до войны работавшую в РФ.
Украинцы назвали эту коллаборацию "зашкваром" и предложили представителям железной дороги в следующий раз лучше выбирать лицо для своих рекламных кампаний.
И хотя на официальной странице "Укразалізниці" закрыли комментарии под видео с Брежневой, украинцы продолжают выражать свое возмущение под другими публикациями.
"Как можно позвать к себе Веру Брежневу в рекламу. Эту любительницу "русского мира" и "какая разница".
"Позор. Неужели среди ваших пиарщиков не нашлось хоть одного человека со стыдом и критическим мышлением?"
"В следующий раз Ани Лорак позовите на видео".
"Что там по Брежневой? Лободу и Лорак тоже скоро увидим?".
Зато пока ни певица, ни представители "Укрзалізниці" ситуацию не комментировали.
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