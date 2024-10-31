Веру Брежневу захейтили в сети за сотрудничество с "Укрзалізницею" - видео, фото

Вера Брежнева. Фото: скриншот

Певица Вера Брежнева на днях осуществила свою давнюю мечту и попробовала себя в качестве проводницы поезда. Однако не всем украинцам такая инициатива пришлась по душе.

В Instagram "Укрзалізниці" исполнительницу раскритиковали.

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Большинство пользователей сети возмутило то, что "Укрзалізниця" пригласила к сотрудничеству именно Брежневу, до войны работавшую в РФ.

Украинцы назвали эту коллаборацию "зашкваром" и предложили представителям железной дороги в следующий раз лучше выбирать лицо для своих рекламных кампаний.

И хотя на официальной странице "Укразалізниці" закрыли комментарии под видео с Брежневой, украинцы продолжают выражать свое возмущение под другими публикациями.

"Как можно позвать к себе Веру Брежневу в рекламу. Эту любительницу "русского мира" и "какая разница".

"Позор. Неужели среди ваших пиарщиков не нашлось хоть одного человека со стыдом и критическим мышлением?"

"В следующий раз Ани Лорак позовите на видео".

"Что там по Брежневой? Лободу и Лорак тоже скоро увидим?".

"Укрзализныцю" захейтили из-за сотрудничества с Брежневой. Фото: скриншот

Зато пока ни певица, ни представители "Укрзалізниці" ситуацию не комментировали.

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