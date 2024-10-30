Алла Пугачова влучно відповіла на хейт в мережі - фото, подробиці

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми. Фото: instagram.com/alla_orfey

Співачка Алла Пугачова та її родина за свою антивоєнну позицію отримують чимало критики з боку росіян. Вперше за тривалий час примадонна вийшла на зв'язок у мережі та поставила усіх хейтерів на місце.

Пугачова звернулася до них в Instagram.

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Співачка опублікувала у соцмережі нове селфі, на якому позувала з усмішкою у сонцезахисних окулярах.

Пугачова не стала вдаватися до образ та виправдовуватися перед критиками, а влучно відповіла їм із притаманним їй почуттям гумору.

"О-о-о! Ви ж мої дорогі. Які ж цікаві історії ви вигадуєте про нашу сім'ю. Давайте ще. Сміливіше, друзі! Нам подобається", — написала зірка.

Алла Пугачова. Фото: instagram.com/alla_orfey

У коментарях співачку підтримав її чоловік, гуморист Максим Галкін. Він надіслав у відповідь на її публікацію емоджи у вигляді аплодисментів.

Нагадаємо, ми писали про те, що Максим Галкін прокоментував можливе повернення Алли Пугачової до Росії.

Раніше співачка-зрадниця Ані Лорак несподівано заговорила українською.