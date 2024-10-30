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Алла Пугачова з гумором відповіла на хейт в бік її родини

30 жовтня 2024 10:22
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Алла Пугачова влучно відповіла на хейт в мережі - фото, подробиці
Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми. Фото: instagram.com/alla_orfey
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Співачка Алла Пугачова та її родина за свою антивоєнну позицію отримують чимало критики з боку росіян. Вперше за тривалий час примадонна вийшла на зв'язок у мережі та поставила усіх хейтерів на місце.

Пугачова звернулася до них в Instagram

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Співачка опублікувала у соцмережі нове селфі, на якому позувала з усмішкою у сонцезахисних окулярах. 

Пугачова не стала вдаватися до образ та виправдовуватися перед критиками, а влучно відповіла їм із притаманним їй почуттям гумору. 

"О-о-о! Ви ж мої дорогі. Які ж цікаві історії ви вигадуєте про нашу сім'ю. Давайте ще. Сміливіше, друзі! Нам подобається", — написала зірка.

Алла Пугачова
Алла Пугачова. Фото: instagram.com/alla_orfey

У коментарях співачку підтримав її чоловік, гуморист Максим Галкін. Він надіслав у відповідь на її публікацію емоджи у вигляді аплодисментів. 

Нагадаємо, ми писали про те, що Максим Галкін прокоментував можливе повернення Алли Пугачової до Росії.

Раніше співачка-зрадниця Ані Лорак несподівано заговорила українською.

соцмережі Алла Пугачова Максим Галкін російські зірки хейт

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09:59 Будівництво фортифікацій на півдні — до чого готуватися українцям

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

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