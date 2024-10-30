Алла Пугачева метко ответила на хейт в сети - фото, подробности

Алла Пугачёва и Максим Галкин с детьми. Фото: instagram.com/alla_orfey

Певица Алла Пугачева и ее семья за свою антивоенную позицию получают немало критики со стороны россиян. Впервые задолго примадонна вышла на связь в сети и поставила всех хейтеров на место.

Пугачева обратилась к ним в Instagram.

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Певица опубликовала в соцсети новое селфи, на котором позировала с улыбкой в солнцезащитных очках.

Пугачева не стала прибегать к оскорблениям и оправдываться перед критиками, а метко ответила им с присущим ей чувством юмора.

"О-о-о! Вы же мои дорогие. Какие же интересные истории вы придумываете о нашей семье. Давайте еще. Смелее, друзья! Нам нравится", — написала звезда.

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

В комментариях певицу поддержал ее муж, юморист Максим Галкин. Он направил в ответ на ее публикацию эмоджи в виде аплодисментов.

Напомним, мы писали о том, что Максим Галкин прокомментировал возможное возвращение Аллы Пугачевой в Россию.

Ранее певица-предательница Ани Лорак неожиданно заговорила по-украински.