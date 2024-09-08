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Побоювалися всі — зірка серіалу "Коли ми вдома" пригадала спільні зйомки із Пугачовою

8 вересня 2024 09:25
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Тетяна Шеліга розповіла про Аллу Пугачову
Російська співачка Алла Пугачова. Фото: instagram.com/alla_orfey/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка театру та кіно Тетяна Шеліга пригадала зйомки у мюзиклі "За двома зайцями" разом з Аллою Пугачової. Артистка зізналася, як співачка поводилася на знімальному майданчику.

Про це вона розповіла в інтерв'ю oboz.ua.

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Тетяна розповіла про те, що Алла Борисівна працьовита і віддається роботі, навіть якщо не дуже добре себе почуває Шеліга додала, що Пугачова нормально ставилася до критики та порад стосовно зйомок.

"Про спільну роботу з Пугач овою хочу сказати одне: вона з повагою ставилася абсолютно до всіх членів колективу. Казала: "Підказуйте мені, бо я співачка — не акторка". І Ніна Шаролапова, яка грала її маму, іноді робила якісь зауваження. І та слухала. Алла Борисівна приїхала знайомитися на знімальний майданчик з температурою вище 38 градусів. І того ж дня почала зніматися. Час від часу присідала на стільчик, перепочивала і — знову в кадр. А опісля поїхала ще на ділову зустріч", — поділилася зірка серіалу "Коли ми вдома".

Побоювалися всі — зірка серіалу "Коли ми вдома" пригадала спільні зйомки із Пугачовою - фото 1
Алла Пугачова у мюзиклі "За двома зайцями". Фото: скриншот YouTube

Акторка зізналася, що Пугачову побоювалися усі на знімальному майданчику, втім вона жодного разу не поводила себе зверхньо до інших. Тетяна Шеліга пригадала, що лише один раз за весь процес зйомок бачила її незадоволеною, а всі її претензії були аргументованими.

"З нею було комфортно працювати, вона поводилась тихо, працювала нарівні з усіма. Після закінчення зйомок ми всі зібралися на фуршет — і вона теж прийшла, сиділа з нами", — додала акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мін'юст Росії визначився, чи визнає Аллу Пугачову "іноагентом". Також ми розповідали, що композитор Андрій Данилко зробив фото з Пугачовою в Юрмалі.

Алла Пугачова актори українські зірки інтерв'ю російські зірки

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Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

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