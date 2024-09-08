Татьяна Шелига рассказала об Алле Пугачевой

Российская певица Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Известная украинская актриса театра и кино Татьяна Шелига вспомнила съемки в мюзикле "За двумя зайцами" вместе с Аллой Пугачевой. Артистка призналась, как певица вела себя на съемочной площадке.

Об этом она рассказала в интервью oboz.ua.

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Татьяна рассказала о том, что Алла Борисовна трудолюбива и отдается работе даже если не очень хорошо себя чувствует. Шелига добавила, что Пугачева нормально относилась к критике и советам по съемкам.

"О совместной работе с Пугачевой хочу сказать одно: она с уважением относилась абсолютно ко всем членам коллектива. Говорила: "Подсказывайте мне, потому что я певица — не актриса". И Нина Шаролапова, которая играла ее маму, иногда делала какие-то замечания. И та слушала. Алла Борисовна приехала знакомиться на съемочную площадку с температурой выше 38 градусов. И в тот же день начала сниматься. Время от времени приседала на стульчик, передыхала и — снова в кадр. А после поехала еще на деловую встречу", — поделилась звезда сериала "Коли ми вдома".

Алла Пугачева в мюзикле "За двумя зайцами". Фото: скриншот YouTube

Актриса призналась, что Пугачеву опасались все на съемочной площадке, впрочем она ни разу не вела себя свысока к другим. Татьяна Шелига вспомнила, что всего один раз за весь процесс съемок видела ее недовольной, а все ее претензии были аргументированы.

"С ней было комфортно работать, она вела себя тихо, работала наравне со всеми. После окончания съемок мы все собрались на фуршет - и она тоже пришла, сидела с нами", — добавила актриса.

Напомним, ранее мы писали, что минюст России определился, признает ли Аллу Пугачеву "иноагентом". Также мы рассказывали, что композитор Андрей Данилко сделал фото с Пугачевой в Юрмале.